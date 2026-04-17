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Disfruta de un curso de fotografía experimental en el Túnel de Zaragoza

Probarás técnicas diferentes como fotografía analógica, cianotipia o incluso hacer fotos sin cámara, descubriendo nuevas formas de contar historias

Curso de fotografía experimental en el Túnel con el programa Z16 del Ayuntamiento de Zaragoza

Curso de fotografía experimental en el Túnel con el programa Z16 del Ayuntamiento de Zaragoza / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Solo por ser de Z16 puedes disfrutar de este curso de fotografía para experimentar, crear y expresarte con imágenes, sin necesidad de experiencia previa. Probarás técnicas diferentes como fotografía analógica, cianotipia o incluso hacer fotos sin cámara, descubriendo nuevas formas de contar historias. Además, participarás en un proyecto real, creando retratos que formarán parte de un photobook colectivo. ¡Ven a probar, crear y hacer algo único!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace:

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