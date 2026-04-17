Disfruta de un curso de fotografía experimental en el Túnel de Zaragoza

Solo por ser de Z16 puedes disfrutar de este curso de fotografía para experimentar, crear y expresarte con imágenes, sin necesidad de experiencia previa. Probarás técnicas diferentes como fotografía analógica, cianotipia o incluso hacer fotos sin cámara, descubriendo nuevas formas de contar historias. Además, participarás en un proyecto real, creando retratos que formarán parte de un photobook colectivo. ¡Ven a probar, crear y hacer algo único!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

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