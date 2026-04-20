Alumnos de Zaragoza renuncian al móvil durante una semana: 'Al principio cuesta, pero luego te das cuenta de todo el tiempo que ganas'

¿Cómo cambia la vida de un adolescente cuando deja el móvil durante una semana? Esta es la pregunta que un grupo de alumnos ha querido responder participando en el proyecto educativo Más vida, menos redes, una iniciativa impulsada por el Colegio Juan de Lanuza que, en su segundo año, comienza a extenderse a otros centros educativos de Aragón.

El pasado jueves, cuatro estudiantes del Colegio Juan de Lanuza compartieron su experiencia en el IES Ramón Pignatelli ante alumnado de 4º de ESO, en una sesión en la que explicaron cómo vivieron siete días utilizando únicamente teléfonos básicos —sin redes sociales ni aplicaciones— y qué cambios observaron en su día a día.

La jornada contó también con la colaboración de Embou, entidad que facilita los dispositivos necesarios para llevar a cabo el reto. Durante una semana, los participantes mantienen la comunicación con sus familias, pero se desconectan del flujo constante de notificaciones, redes sociales y consumo digital. Lejos de ser una prohibición, el proyecto plantea una experiencia voluntaria de reflexión sobre el uso de la tecnología.

Cambios significativos

Los testimonios del alumnado apuntan a cambios significativos: más tiempo para hablar cara a cara, mayor concentración en clase y una sensación progresiva de bienestar tras superar los primeros momentos de incomodidad. “Al principio cuesta, pero luego te das cuenta de todo el tiempo que ganas”, explican algunos de los participantes. El IES Ramón Pignatelli ha acogido la propuesta con interés y ha decidido dar continuidad al proyecto desde sus aulas, incorporando a dos profesores que participarán activamente en su desarrollo.

Desde el centro destacan que esta iniciativa encaja con su compromiso con la educación inclusiva y la convivencia, en un contexto donde el uso intensivo de redes sociales en edades tempranas genera una preocupación creciente. El profesorado señala que el uso excesivo de smartphones está teniendo un impacto en la salud física y emocional del alumnado, así como en sus relaciones sociales y hábitos cotidianos. Aunque estos aspectos ya se trabajan en el aula, consideran que experiencias como esta permiten al alumnado tomar conciencia real de sus hábitos digitales, al tiempo que los docentes se implican como ejemplo en el proceso. El proyecto da ahora un paso más con su llegada a nuevos centros públicos.

Más centros se suman al proyecto 'Más vida, menos redes'

Además del IES Ramón Pignatelli, el IES Valdespartera comenzará este mismo curso con un grupo de 25 alumnos, con previsión de ampliarlo el próximo año a la totalidad de sus cursos de 4º de ESO.

En ambos casos, el equipo impulsor ha acompañado a los centros en el proceso de implantación, compartiendo su experiencia y metodología. Esta iniciativa se enmarca en una tendencia creciente en Europa.

Programas similares desarrollados en países como Dinamarca, Francia o los Países Bajos han mostrado resultados positivos, como la reducción del estrés, la mejora del descanso y un aumento de la participación en clase. Diversos estudios respaldan estos datos, señalando que los adolescentes pasan entre 4 y 7 horas diarias frente a la pantalla del móvil y que incluso su mera presencia puede afectar a la concentración.

En el Colegio Juan de Lanuza, cerca de 80 alumnos ya han participado voluntariamente en esta experiencia, que culmina con encuestas y espacios de reflexión para analizar los cambios vividos. El objetivo no es eliminar la tecnología, sino aprender a utilizarla de forma más consciente, equilibrada y saludable. El crecimiento del proyecto ha sido posible también gracias al apoyo de Embou, que ha ampliado su colaboración con la dotación de nuevos dispositivos y acciones de difusión. Reconocida como finalista en los Premios SIMO Innovación Educativa, la iniciativa continúa expandiéndose con la intención de llegar a más centros y seguir generando impacto en la comunidad educativa.