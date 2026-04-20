Fundación Ibercaja premia a los jóvenes Reporteros en Red 2026

La gala de entrega de los premios del concurso Reporteros en Red 2026 se celebró el viernes 17 de abril en el Mobility City, en un acto que volvió a poner en valor el talento, la curiosidad y la capacidad de análisis del alumnado de toda España. Impulsada por Fundación Ibercaja, esta iniciativa de ámbito nacional reconoce cada año los mejores trabajos elaborados por estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, coordinados por docentes de sus centros educativos.

El encuentro fue conducido por Pai Alcolea y Claudia Sierra, creadoras del canal ZGZCiudad y contó con la participación de la divulgadora científica La Hiperactina.

A través de este certamen, los participantes se convierten en auténticos reporteros para investigar, reflexionar y divulgar sobre tres grandes áreas temáticas: ciencia y tecnología, educación financiera y movilidad. Los escolares pueden presentar sus propuestas en dos modalidades, artículo escrito y pieza audiovisual corta en vídeo, en una experiencia que va más allá del premio y que busca reforzar competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y el uso responsable de la tecnología.

Desde hace más de 25 años, Reporteros en Red acompaña al profesorado en el desarrollo de proyectos de aula que fomentan la investigación y el aprendizaje activo. El concurso propone al alumnado buscar información, contrastarla, ordenarla y transformarla en contenidos divulgativos capaces de explicar asuntos complejos de una forma clara, rigurosa y cercana. Todo ello convierte esta propuesta en una herramienta educativa que conecta la formación académica con cuestiones muy presentes en la vida cotidiana y en los retos del futuro.

La edición de 2026 volvió a reunir trabajos de gran nivel llegados desde distintos puntos del país. Los temas premiados abordaron cuestiones tan diversas como el consumo de contenidos digitales, la gestión del plástico, las microtransacciones, la movilidad sostenible o la realidad de convivir con una enfermedad crónica como la diabetes tipo 1. Una variedad que demuestra no solo el interés del alumnado por comprender el mundo que le rodea, sino también su capacidad para contarlo con solvencia y personalidad.

Ganadores de Reporteros en Red 2026

Artículo escrito

Ciencia y Tecnología

ESO: ¿Por qué queremos un vídeo más?, de Valentina Renjel Cartagena (4º de ESO), del IES Juan Carlos I de Murcia .

¿Por qué queremos un vídeo más?, de (4º de ESO), del . Bachillerato y Ciclos Formativos: La química detrás de la gestión del plástico, de Mercedes Santaolalla Gómez (2º de Bachillerato), del Humanitas Bilingual School de Torrejón.

Educación Financiera

ESO: Finanzas para nosotros: lo importante es la salud… financiera, de Francisco Javier Jeréz Huguet (4º de ESO), del Colegio Buen Pastor de Sevilla .

Finanzas para nosotros: lo importante es la salud… financiera, de (4º de ESO), del . Bachillerato y Ciclos Formativos: El casino invisible: la arquitectura financiera de las microtransacciones y el coste de oportunidad en las nuevas generaciones, de Julen Legarda y Jon Correa (1º de Bachillerato), del Deutsche Schule de San Sebastián.

Movilidad

ESO: Zaragoza se mueve en verde: ¡enchúfate a Zaragoza!, de Aroa Ibáñez Romanillos (3º de ESO), del Colegio Padre Enrique de Osso de Zaragoza .

Zaragoza se mueve en verde: ¡enchúfate a Zaragoza!, de (3º de ESO), del . Bachillerato y Ciclos Formativos: La competencia ferroviaria en España: ¿éxito o fracaso?, de Jorge Navarro Cacho (1º de Bachillerato), de Bachillerato Escuelas Pías de Zaragoza.

Pieza audiovisual corta (vídeo)

Ciencia y Tecnología

El globo que no puede caer: vivir con diabetes tipo 1, de José Verón Goyeneche (1º de Bachillerato), de Bachillerato Escuelas Pías Montal-Calasanz de Zaragoza.

Educación Financiera

Haul Económico, de Indira Citores Lázaro, Jesús Gómez Cosido y Sofía Prieto López (1º de Bachillerato), del IES Pintor Luis Sáez de Burgos.

Movilidad