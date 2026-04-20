Intercambio educativo inclusivo: alumnos y docentes de Italia visitan el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra
El Colegio Gloria Fuertes recibió a docentes y alumnos del Istituto Ariginiale de Trento, Italia, para intercambiar metodologías inclusivas y programas educativos adaptados a la diversidad del alumnado
Un grupo de tres alumnos con necesidades educativas especiales y dos docentes, procedentes del Istituto Ariginiale de Trento (Italia), ha realizado una estancia en el Colegio Gloria Fuertes, dentro de las actividades de intercambio incluidas en la Acreditación Erasmus+ que lleva a cabo el centro andorrano.
Durante su visita, los docentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del centro, así como las metodologías inclusivas y los programas educativos adaptados que se desarrollan para atender a la diversidad del alumnado. La experiencia ha favorecido el intercambio de buenas prácticas entre profesionales de ambos países, fomentando una educación más inclusiva y de calidad. Por otra parte, los alumnos han compartido sesiones formativas con el alumnado del Programa de Cualificación Inicial. El programa ha incluido diversas actividades conjuntas, como talleres educativos y visitas culturales en Andorra, que han permitido estrechar lazos entre los participantes y promover valores como la cooperación, la inclusión y el respeto a otras culturas.
Desde el Colegio Gloria Fuertes, se ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas europeas, que no solo enriquecen la formación del profesorado y del alumnado, sino que también contribuyen a construir una sociedad más abierta e inclusiva.
Por su parte, el grupo visitante ha valorado muy positivamente la acogida recibida y la oportunidad de aprender del modelo educativo del Gloria Fuertes. El próximo curso está prevista la visita de profesionales y alumnos del centro a conocer el Instituto de Trento y poder compartir actividades de trabajo a lo largo de una semana.
Este intercambio se enmarca dentro del compromiso del programa Erasmus+ con la innovación educativa, la inclusión social y la cooperación internacional.
- Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
- Ander Herrera, exjugador del Real Zaragoza, entra en el negocio porcino en Aragón con una granja para 7.200 cerdos en Sádaba
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'No es momento de dar un paso adelante como equipo, sino individualmente
- La urbanización más 'fresca' de Zaragoza que demuestra que no todo se hizo mal en los 60: 'No queda un piso libre
- Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'No podemos hacer tanto por remontar y en una desconexión lo tiramos
- Bar Miguel, en Zaragoza, un sitio 'de toda la vida' con bocadillos de calamares a 3,50 euros: 'Comida casera, de la abuela y buena
- Sevilla y Zaragoza rebasan la barrera de los 700.000 habitantes: fortalezas y diferencias de dos capitales en su carrera por ganar población
- El Casademont Zaragoza-Uni Girona de la Final Six, en directo: ¿terceras o cuartas de Europa?