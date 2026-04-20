Un grupo de tres alumnos con necesidades educativas especiales y dos docentes, procedentes del Istituto Ariginiale de Trento (Italia), ha realizado una estancia en el Colegio Gloria Fuertes, dentro de las actividades de intercambio incluidas en la Acreditación Erasmus+ que lleva a cabo el centro andorrano.

Durante su visita, los docentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del centro, así como las metodologías inclusivas y los programas educativos adaptados que se desarrollan para atender a la diversidad del alumnado. La experiencia ha favorecido el intercambio de buenas prácticas entre profesionales de ambos países, fomentando una educación más inclusiva y de calidad. Por otra parte, los alumnos han compartido sesiones formativas con el alumnado del Programa de Cualificación Inicial. El programa ha incluido diversas actividades conjuntas, como talleres educativos y visitas culturales en Andorra, que han permitido estrechar lazos entre los participantes y promover valores como la cooperación, la inclusión y el respeto a otras culturas.

Intercambio educativo inclusivo: alumnos y docentes de Italia visitan el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra / Servicio especial

Desde el Colegio Gloria Fuertes, se ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas europeas, que no solo enriquecen la formación del profesorado y del alumnado, sino que también contribuyen a construir una sociedad más abierta e inclusiva.

Intercambio educativo inclusivo: alumnos y docentes de Italia visitan el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra / Servicio especial

Por su parte, el grupo visitante ha valorado muy positivamente la acogida recibida y la oportunidad de aprender del modelo educativo del Gloria Fuertes. El próximo curso está prevista la visita de profesionales y alumnos del centro a conocer el Instituto de Trento y poder compartir actividades de trabajo a lo largo de una semana.

Intercambio educativo inclusivo: alumnos y docentes de Italia visitan el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra / Servicio especial

Este intercambio se enmarca dentro del compromiso del programa Erasmus+ con la innovación educativa, la inclusión social y la cooperación internacional.