Cuando aprender también es ayudar: alumnos del Colegio Juan de Lanuza llevan sus relatos al Hospital Miguel Servet de Zaragoza

Seguir un temario y una planificación llena de contenidos teóricos o prácticos en el colegio es algo habitual y normal. Lo que se espera de un colegio. Pero a veces, es necesario salir de las paredes del colegio, entrar en la ciudad y que nuestros adolescentes conozcan la realidad que les rodea. Esto puede servir como un gran aprendizaje, ya que no dejan de ser ciudadanos y la próxima generación adulta de nuestra ciudad. Esta cuestión se plantearon los profesores Ricardo Aguado y Juan Carlos Soler, de Tecnología y Lengua Castellana, respectivamente, cuando buscaban idear un proyecto que uniera las materias y además les involucrara en una ayuda directa a la ciudad.

Al principio, los alumnos comenzaron a escribir cuentos y relatos con moralejas moralizantes, donde primaba el valor de la amistad, la constancia y la esperanza, con la intención de transmitirlas vía walkie-talkie a otros vecinos de su comunidad, de su barrio o a otros alumnos que conectaran a la misma frecuencia sus dispositivos. Sin embargo, pronto los alumnos ganaron confianza y motivación y rompieron los límites de sus paredes para proponer acercar sus historias a entidades o colectivos que pudieran necesitar de esta atención y ayuda en su día a día. Las propuestas incluían llegar a residencias de mayores u hospitales. Los profesores iniciaron un trabajo de gestión que ha llevado a una estrecha colaboración con la unidad pediátrica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Alumnos de 2º de ESO del Colegio Juan de Lanuza han creado diferentes historias con el fin de relatarlas en la unidad pediátrica del Hospital Miguel / Servicio especial

Este lunes 20 de abril, un grupo de alumnos del Colegio Juan de Lanuza se trasladó al hospital, walkie-talkie en mano (o aplicación móvil equivalente para llegar a más habitaciones y más pacientes) y relataron sus historias desde el salón de actos. Tras un intercambio de pareceres y gustos literarios entre los jóvenes, la iniciativa concluyó conociéndose en persona. Los alumnos del colegio entraron al aula educativa destinada a la formación de los pacientes más pequeños y pudieron ponerse cara y corazón. Nunca unos cuentos trasladaron tanto utilizando la voz y el aire.