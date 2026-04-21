San Jorge y el dragón en Aragón: la leyenda, el mito y su relación con el 23 de abril

Cada 23 de abril, Aragón vuelve la mirada hacia una de sus imágenes más reconocibles: la de un caballero frente a un dragón. La escena parece sacada de un cuento antiguo, de esos que se escuchan en la infancia y se repiten durante años casi de memoria. Pero la historia de San Jorge no es solo una leyenda medieval ni un relato que regresa al calendario por pura tradición. También es una forma de explicar cómo una tierra ha construido parte de su identidad a través de los símbolos. Porque, más allá del combate, del héroe y de la bestia, el dragón forma parte de esos relatos que ayudan a una comunidad a contarse a sí misma.

El relato de San Jorge contra el dragón

Son muchas las versiones que narran la leyenda de San Jorge, unas más realistas, otras más fantásticas; unas más sobrias y otras dignas de convertirse en una película. Pero si algo tiene esta historia es que conserva intacta su capacidad de atrapar. Porque en ella hay acción, suspense y ese instante en el que todo parece a punto de cambiar. Por eso tantos aragoneses recuerdan la primera vez que escucharon la épica historia de San Jorge y el dragón.

El relato cuenta que una ciudad vivía aterrorizada por un monstruo al que sus habitantes debían entregar sacrificios humanos. Cuando la víctima elegida fue la hija del rey, apareció San Jorge, se enfrentó al dragón y logró vencerlo, liberando así tanto a la princesa como al resto de la población.

Más que una simple historia, muchas tierras, pueblos y culturas se han apoyado en leyendas para explicar quiénes son. Los mitos, como el de San Jorge y el dragón, unen a una comunidad, transmiten valores y convierten un relato en un símbolo. Siglos después, siguen vivos porque todavía significan algo para quienes los heredan.

Y es que ese temido dragón no era solo un monstruo. También representaba el miedo, el caos y la amenaza. Para aquellos aldeanos encarnaba todo aquello que parecía imposible de vencer. Frente a él aparece San Jorge, que no solo lleva escudo y espada, sino que también simboliza la valentía, la protección, la esperanza y, en última instancia, la victoria.

Más que un mito

Pero la leyenda no se queda solo en el terreno del mito. Con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los grandes relatos fundacionales de Aragón, una de esas historias que ayudan a una comunidad a explicarse y a reconocerse. No importa tanto si ocurrió exactamente así; lo verdaderamente relevante es el valor simbólico que ha adquirido con los siglos.

Y hoy seguimos mirando a ese dragón. Cada 23 de abril su imagen regresa porque los símbolos siguen importándonos, porque necesitamos relatos comunes y porque en ellos comprobamos cómo una historia medieval puede conservar toda su fuerza en pleno siglo XXI.

Quizá por eso la leyenda de San Jorge sigue tan presente cada Día de Aragón. No solo porque forme parte de una tradición, sino porque los mitos sobreviven cuando continúan diciendo algo a quienes los heredan. El dragón ya no existe como criatura de cuento, pero sigue vivo como símbolo en la memoria colectiva aragonesa. Y ahí reside la fuerza de estas historias, no en demostrar si ocurrieron de verdad, sino en recordar que una comunidad también se construye a partir de los relatos con los que aprende a reconocerse.