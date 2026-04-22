Un alumno del IES Sierra de Guara de Huesca gana el Concurso Internacional Apolo 2026 en la categoría de Narrativa

Alejandro Lázaro Traid, alumno de 3º de ESO del IES Sierra de Guara, de Huesca, se ha alzado con el primer premio en la categoría de Narrativa del Concurso Internacional Apolo 2026, un certamen de excelencia que promueve el diálogo entre las ciencias y las humanidades.

Este certamen está organizado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Fundación Albireo y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y cuenta con la participación de estudiantes de centros educativos de toda España y de Latinoamérica.

La obra galardonada, titulada Desvío, es un relato de 20 páginas que sitúa su trama en un enigma astronómico relacionado con una anomalía en las órbitas del sistema joviano, con el satélite Ío como elemento central. A través de esta narración, el alumno reflexiona sobre los límites del conocimiento humano y los misterios aun sin resolver de nuestro sistema solar, combinando rigor científico y sensibilidad literaria.

Además del texto creativo, el certamen exige la elaboración de una memoria técnica en la que el autor exponga los objetivos de la obra, sus referentes culturales y científicos, así como los aspectos técnicos y artísticos que sustentan el relato. El proyecto ha sido tutorizado por la profesora de Lengua Castellana y Literatura del centro, Laura Ayala, y ha contado con el asesoramiento científico de la profesora de Física y Química, Sandra González.

El jurado ha destacado de forma unánime la calidad literaria, la originalidad y la creatividad del trabajo, así como la capacidad del joven autor para transmitir emociones con eficacia, subrayando también el acompañamiento educativo recibido en el centro.

Como reconocimiento al premio, Alejandro Lázaro Traid y su profesora tutora realizarán una estancia educativa en Madrid, con todos los gastos pagados, durante la denominada Estancia Espacial, que tendrá lugar del 7 al 12 de junio. Durante esos días visitarán centros de investigación del INTA, participarán en encuentros con científicos y compartirán experiencias con otros estudiantes premiados de ámbito internacional.

Desde el Departamento de Educación y desde el IES Sierra de Guara se valora este galardón como un motivo de orgullo para toda la comunidad educativa y como un ejemplo del talento, la dedicación y el trabajo interdisciplinar que se fomenta en los centros educativos aragoneses.