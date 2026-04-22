El IES Aguilar y Eslava de Cabra de Córdoba gana el VI Torneo de Debate Escolar del IES Lucas Mallada de Huesca

El pasado día 17 de abril tuvo lugar el VI Torneo de debate escolar organizado por Ágora para el debate, el grupo de profesores que trabaja para fomentar la oratoria, el debate y el espíritu crítico en el IES Lucas Mallada. En esta edición se debatía sobre la siguiente moción: ¿La sociedad actual facilita que los jóvenes cuiden su salud mental?, y participaba alumnado de 4º de la ESO del IES Pirineos de Jaca, el IES Biello Aragón de Sabiñánigo y, como novedad, el IES Aguilar y Eslava de Cabra de Córdoba. El motivo de esta última participación es porque, desde este curso y hasta el que viene, el IES Lucas Mallada y el IES Aguilar y Eslava forman parte de una agrupación de centros escolares, concedida por el Ministerio de Educación, Formación profesional y Deportes, para intercambiar experiencias educativas sobre oratoria y debate.

El Torneo fue inaugurado por Lorena Orduna, la alcaldesa de Huesca, y por la directora del instituto Lucas Mallada, Inés Fernández, y a esa inauguración acudieron también el concejal de Educación, infancia y juventud del ayuntamiento Guillermo Gómez Mur, además de personal del Centro de Profesorado de la ciudad, Ana Abarca de Bolea. Los jueces del Torneo fueron los miembros de la Asociación Aduz de la Universidad de Zaragoza, además de otros profesionales vinculados al mundo del debate.

Equipo IES Pirineos, subcampeón del Torneo de Debate del IES Lucas Mallada. / Servicio especial

Hay que tener en cuenta que durante ese día, el IES Lucas Mallada se convierte en una auténtica ágora para el debate, puesto que el tema de la moción se trabaja en las aulas, los alumnos de 4ºde la ESO de Escritura y Oratoria forman parte del staff de la organización, la PPPSE elabora el desayuno con el que se obsequia a los participantes, y colaboran en la organización del torneo distintos departamentos, además de presidir siempre el salón de actos una exposición creada por la sección bilingüe del centro alusiva al tema del debate.

El coro del IES Lucas Mallada actuó en el descanso del Torneo de Debate / Servicio especial

Las semifinales tuvieron lugar entre los equipos de IES Pirineos y del IES Lucas Mallada, por un lado, y del IES Biello Aragón y del IES Aguilar y Eslava, por el otro. Pasaron a la final el IES Pirineos y el IES Aguilar y Eslava, que se lo pusieron difícil a los jueces que afirmaron estar sorprendidos por el nivel de todos los equipos participantes.

Finalmente, ganó el premio a mejor oradora de la jornada Valeria Cañete del IES Aguilar y Eslava, y el equipo ganador fue el IES Aguilar y Eslava de Córdoba. El premio fue un cheque regalo cortesía de la librería Santos Ochoa de Huesca. Además, el Ayuntamiento de Huesca ha colaborado de nuevo en esta edición del Torneo obsequiando a todos los equipos participantes con entradas de teatro en la ciudad.