'Caras de agua': el emotivo poema de una alumna del IES Cierzo de La Muela
Ermita Milagrosa Eseng Ondo Nze
IES Cierzo
Camino con tres sombras,
todas con mi nombre escrito distinto:
Una sonríe para los míos,
otra actúa para la plaza,
la tercera sueña con ser la que
nunca fue.
Muevo mis gestos como cartas de un juego
que no recuerdo haber elegido.
Mi alma cuelga hilos ajenos
y, cuando se rompen, caigo.
Mi pregunto si es mío este cuerpo de espejos,
si hay un lugar donde se exijan máscaras,
si es posible respirar sin permiso.
Y, sin embargo, hay un latido escondido,
un ser sin rostro que me acompaña.
No falla y, aunque lo ignore, susurra
en mi oído cuando todos callan,
me sostiene cuando las sombras se deshacen.
Tal vez esté ahí mi verdad:
no es las manos que nombran,
sino en la voz invisible que siempre estuvo en mí.
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