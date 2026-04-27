El alumnado del IES La Azucarera de Zaragoza visita el campo de Gurs en Francia para conocer de cerca la huella del exilio español

El alumnado de la sección bilingüe de francés del IES La Azucarera visitó el campo de internamiento de Gurs, en Francia, después de haber trabajado en clase la Guerra Civil española y el exilio de miles de republicanos tras el conflicto.

La visita permitió al grupo acercarse de manera directa a uno de los escenarios más simbólicos de aquella etapa histórica. El recorrido se realizó junto al guía Emilio Vallés, natural de Teruel, que vivió en el campo desde los dos años tras el exilio de sus padres en 1939. A sus 90 años, relató con gran precisión cómo era la vida cotidiana en Gurs y ayudó a los estudiantes a comprender la dureza de aquella experiencia.

Durante la visita, Vallés explicó las condiciones en las que sobrevivían los internados, marcadas por la insalubridad y la precariedad. Uno de los recuerdos más repetidos entre quienes pasaron por el campo era el barro, ya que las lluvias frecuentes convertían el terreno en un lodazal que, en ocasiones, llegaba hasta las rodillas.

El alumnado del IES La Azucarera visitó el campo de Gurs para conocer de cerca la huella del exilio español / Servicio especial

Las malas condiciones también se hacían evidentes en el interior de los barracones. El alumnado pudo entrar en uno de ellos, de 24 metros de largo y 6 de ancho, donde dormían unas sesenta personas sobre paja. Eso dejaba para cada ocupante apenas setenta centímetros de espacio, una imagen que ayudó a dimensionar la dureza del internamiento.

El guía también recordó la situación de los niños que, como él y su hermano, asistían a clase en francés, lo que hacía todavía más complicada la adaptación a la lengua y a las costumbres del país. Aun así, destacó que los niños españoles solían sobresalir por su rendimiento escolar.

Entre los distintos memoriales del campo, la visita se detuvo especialmente en el dedicado a todas las personas que murieron defendiendo la República, así como en un pasillo con columnas consagradas a los diferentes colectivos que fueron enviados a Gurs: españoles, mujeres francesas, judíos o brigadistas, entre otros.

El alumnado del IES La Azucarera visitó el campo de Gurs para conocer de cerca la huella del exilio español / Servicio especial

Desde el centro valoraron la actividad como una experiencia “necesaria y educativa”, no solo por su relación con los contenidos trabajados en el aula, sino también por la oportunidad de conocer de primera mano un lugar clave para entender la memoria del exilio español y la importancia de preservar estos espacios históricos.