Del campo al alcorque: el instituto IES el Portillo de Zaragoza se sumerge en una idea revolucionaria

El instituto de Zaragoza el Portillo, participa en el proyecto de Quincena de las Mariposas{"anchor-link":true}, proyecto organizado por la Asociación Mundo Artrópodos y encargado de concienciar e intentar dar más visualización a aquellos lepidópteros encargados de la polinización. Pero, ¿por qué están desapareciendo? ¿Es por la presencia de plantas no favorables o por la presión que ejerce la presencia de humanos en algunos lugares? Estas preguntas se las plantearon los alumnos de Biología de este centro.

Con ayuda de profesores como Olga Villagrasa, José Ángel Mateo, Carlos Campillo y Sergio Visiedo, decidieron participar en esta Quincena y hacerla más suya.

El problema principal, era que había espacios de su entorno, en Zaragoza, mal empleados en los que se echan de menos esas mariposas tan vistosas o esas flores tan llamativas. Esos lugares son los alcorques, espacios cuadrados o circulares situados en las aceras, creadas para permitir la entrada de agua de lluvia y aire al sistema radicular de árboles, proteger la base del tronco, evitar la compactación del suelo y fomentar la biodiversidad local.

'Quincena de las mariposas' proyecto organizado por la Asociación Mundo Artrópodos y encargado de concienciar e intentar dar más visualización a aquellos lepidópteros encargados de la polinización. / Servicio especial

Entonces, pensaron y se organizaron. ¿Y si hacemos tres sesiones dedicadas a la investigación de lepidópteros y sus flores de nuestro entorno?

Estas tres sesiones se organizaron según estos tres núcleos de contenidos:

La primera sesión trata sobre aprender la morfología, el ciclo vital y el uso de herramientas digitales de identificación; a través de imágenes explicativas sobre las partes de una mariposa y aplicaciones para detectar qué especie y qué familia pertenece.

La segunda sesión se basa en recoger datos reales de presencia y abundancia en las diferentes zonas establecidas por el profesorado: el huerto del instituto, el parque de la Aljafería y el descampado detrás del CS Almorzara, conocido por los zaragozanos como “el descampado de la química”. Los alumnos se dividieron para capturar con una imagen aquellas mariposas que se dejasen ver y aquellas flores donde estarían posadas.

Este alumnado está concienciado de que capturar mariposas con red no es tarea fácil y que ese trabajo es de expertos, así que pensaron que con un dispositivo móvil esto iba a ser más saludable y más inclusivo.

En esta sesión vieron mariposas de todas clases, como Autographa gamma, Aricia montensis y otras especies más. ¿Cómo es posible que a un insecto tan bonito no se le dé el protagonismo que se merece y no se le cuide como es debido?

A muchos alumnos les chocó, el hecho de fotografiar la planta, pensaban que lo que era importante era la mariposa y no, el profesorado de biología ya tenía todos los nudos bien atados, “si el Ayuntamiento de Zaragoza nos da el permiso para poder plantar en los alcorques que hay junto a la puerta del instituto (por ahora), necesitamos saber qué plantar para que las mariposas vengan a recoger su néctar y a polinizar.

Por último, la tercera sesión trata de ordenar los datos de muestreo recogidos por el formulario y redactar la carta para el ayuntamiento, con los datos recogidos y analizados el día del muestreo. Los alumnos hicieron una hoja de cálculo, donde les ponían la temperatura, el nombre común y científico de la mariposa y la planta, si estaba nublado, si hacía viento, esos parámetros que pueden afectar al vuelo de la mariposa.

Dicho y visto el comportamiento de estos jóvenes ante la preocupación y el desconcierto sobre la idea de crear vida en esos puntos donde la gente ve como lugares despreciables, ellos vieron la segunda cara de la moneda. Los alcorques servirán de corredor natural para que las mariposas del descampado o del Parque de la Aljafería lleguen al nuevo espacio natural que se está creando junto al Caixa Forum.

No todos los jóvenes piensan en destrucción y en inestabilidad. No, muchos jóvenes piensan que su barrio puede ser oscuro, pero con acontecimientos así, la luz se puede ver al final del túnel.

Al finalizar, los alumnos se quedaron con una reflexión: "Miremos por la población tanto de lepidópteros como de personas, ya hay demasiado ruido en el mundo, empecemos poniendo paz y color".