Colas virtuales y compra de entradas, el problema que desespera a los fans de Zaragoza: “Llegue a estar en el puesto 600.000 de la fila, ni siquiera tuve opción”

Antes, conseguir una entrada para un gran concierto significaba hacer cola en una taquilla o correr hasta un punto de venta antes de que se agotaran. Hoy la escena es muy distinta: móvil en mano, varias pestañas abiertas y una cuenta atrás que desemboca en una sala de espera virtual con miles de personas por delante en una fila que no se ve, pero que se siente igual de tensa. Comprar una entrada se ha vuelto más cómodo, sí, pero también más incierto, más rápido y, para muchos, mucho más desesperante.

De la entrada física a la venta online

Hace apenas una década, aunque hoy parezca un mundo lejano, las entradas para los conciertos se conseguían en lugares físicos, por ejemplo, una oficina de correos, una sucursal bancaria o un stand en un centro comercial. Eran los llamados “puntos autorizados”. Las colas podían llegar a ser larguísimas y, del mismo modo que hoy muchos esperan horas para situarse en primera fila de pista, antes la espera era para lograr un papel que garantizara el acceso al recinto.

Aquellas entradas eran físicas, de papel, y tenían algo casi ritual como pincharlo en un corcho o plastificarlas para que no se estropearan. Ahora, en cambio, basta con llevar un QR en el móvil para acceder al concierto. Es cierto que el sistema ahorra papel y resulta más práctico, pero también supone la pérdida de algunos elementos propios de otra época de la música en directo.

Estos cambios han traído comodidad, porque ya no hace falta salir de casa para comprar una entrada, pero también han generado nuevos problemas como la saturación de las páginas web, los gastos añadidos, las preventas y una sensación creciente de opacidad que molesta a muchos usuarios.

Qué es una cola virtual y por qué desespera tanto

El proceso, al menos sobre el papel, parece sencillo. Antes de que se active la venta, el usuario entra en una especie de sala de espera virtual y, cuando se abre el acceso, el sistema le asigna una posición en la fila. Así, la plataforma regula la entrada masiva de compradores y trata de evitar colapsos.

Pero la realidad suele ser bastante menos amable. Muchos usuarios se desesperan al comprobar que la cola virtual apenas avanza y que, cuando por fin llega su turno —si es que llega—, ya no quedan entradas disponibles. Eso es lo que cuenta Víctor Costas, que en el último año ha intentado varias veces conseguir entradas para Rosalía y Bad Bunny sin éxito. A su juicio, el proceso de compra “no es nada adecuado”, ya que las plataformas “se sobrecargan y, si refrescas, pierdes el puesto de la fila”.

Víctor Costas en el festival Cala Mijas. / Servicio especial

También hay historias con final feliz, como la de Pilar Arruebo, que consiguió entradas para el Lux Tour de Rosalía. Explica que tuvo “mucha suerte” porque le tocó una posición baja en la fila y pudo acceder a la compra, aunque admite que fue “simple suerte” dentro de un sistema que percibe como “injusto y desigual”.

Más dura todavía es la experiencia de Edgar Aparisi, que califica de “experiencia pésima” la compra de sus entradas para el último concierto de Beyoncé en España, aunque al final tuvo suerte. No ocurrió lo mismo en otras ocasiones, relata que, al intentar comprar boletos para Rosalía, llegó a ocupar “el puesto 100.000 en la cola” y que, en el caso de Celine Dion, estuvo “alrededor del 600.000”, de modo que “ni siquiera tuvo opciones” de conseguir entradas. En su opinión, el sistema “no siempre es fiable ni equitativo”, porque muchas veces depende más del azar —o de la rapidez de la plataforma— que de una oportunidad real para todos los usuarios.

La aragonesa Pilar Arruebo y sus amigos en el concierto de Rosalia en Lux Tour. / Servicio especial

Los tres testimonios coinciden en que hace falta cambiar el sistema de venta, aunque también admiten que no resulta fácil imaginar una alternativa perfecta. Edgar apunta que sería “interesante” explorar fórmulas como “sorteos más transparentes, limitaciones más estrictas por usuario o procesos de verificación que dificulten la compra masiva por parte de bots”.

¿Qué gastos de gestión si lo he hecho yo todo?

Otro de los aspectos que más irrita a los compradores son los ya famosos gastos de gestión. Los tres testimonios coinciden en que entienden su existencia, ya sea para mantener los servidores o sostener el funcionamiento de la plataforma, pero consideran que en los últimos años se han vuelto claramente desorbitados.

Víctor asegura que, para el festival Mad Cool, ha llegado a pagar “20 euros por entrada” en concepto de gastos de gestión, cuando “hace unos años no llegaban a los 5”. Esa subida se suma al aumento general del precio de las entradas, que muchos relacionan con el crecimiento del espectáculo en sí.

En ese punto, los usuarios introducen un matiz. Víctor considera que los conciertos han mejorado mucho a nivel técnico y de infraestructura. Pilar, que consiguió entradas en front stage, asegura que “fue un espectáculo increíble” y que estaba a la altura del precio pagado. Edgar comparte esa impresión, aunque advierte de que, con estas subidas, “asistir a conciertos es cada vez menos accesible”, algo que resulta especialmente frustrante para los fans.

Edgar Aparisi durante el único concierto de Beyoncé en España. / Servicio especial

El consumidor se convierte en rehén

La frustración y la desesperación marcan estas esperas virtuales, pero los expertos advierten de que detrás hay un problema más profundo. José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, sostiene que comprar una entrada ha dejado de ser un “derecho de acceso a la cultura” para convertirse en “una carrera de obstáculos” diseñada para sacar más dinero al espectador. A su juicio, la digitalización total, la escasez planificada, los precios dinámicos y la fragmentación en preventas han normalizado una situación en la que “pagar más no garantiza entrar” y “quedarse fuera se ha vuelto habitual”.

Entre los principales problemas de este modelo, Oliván destaca que la concentración del mercado “convierte al consumidor en rehén”. Al haber tan pocas compañías dominando la venta de entradas, el público “pierde opciones, pierde información y pierde capacidad de elección”.

Además, subraya que no se trata de un sistema verdaderamente transparente, ya que el precio real muchas veces aparece “cuando ya es tarde para echarse atrás”. En su opinión, mejorar la experiencia de compra pasa por “cambiar las reglas pensando en quien paga” ya sea mostrando el precio desde el principio, ofreciendo “información real sobre la disponibilidad” o manteniendo un “control efectivo de bots y reventa”. Porque, como resume, “comprar una entrada debería ser un acto normal, no una humillación digital”.