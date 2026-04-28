El departamento de Filosofía del Colegio Salesiano de La Almunia ha realizado una propuesta educativa que rompe moldes y da un paso hacia una nueva forma de aprender. Bajo el título Paseo Filosófico, esta actividad ha logrado sacar la filosofía del aula y llevarla al corazón mismo del municipio, implicando a los estudiantes de 1.º de Bachillerato en una interesante experiencia.

Durante el mes de abril, los alumnos han recorrido diversos espacios significativos de la localidad: la Mezquita, la Biblioteca Municipal, el Juzgado, el ayuntamiento y el Museo del Juego y del Deporte Tradicional. En cada uno de estos lugares, se ha planteado un diálogo entre el pensamiento filosófico y la realidad cotidiana, abordando cuestiones de metafísica, ética, política, antropología o epistemología desde una mirada crítica y creativa.

Paseo Filosófico por La Almunia de Doña Godina: Aprender Pensando, Pensar Caminando / Servicio especial

La propuesta no solo ha consistido en observar y escuchar, sino en pensar: se han desarrollado dinámicas, debates, dilemas éticos y preguntas abiertas al estilo socrático. Todo ello ha generado un ambiente en el que la filosofía ha dejado de ser una materia abstracta para convertirse en una herramienta viva y cercana.

Más allá del aprendizaje académico, esta actividad ha puesto en valor los espacios públicos como escenarios de conocimiento compartido. La calle se ha transformado en aula, y en ella se han afianzado conceptos y valores como la tolerancia, la interculturalidad, la justicia, la responsabilidad ciudadana y la empatía.

Paseo Filosófico por La Almunia de Doña Godina: Aprender Pensando, Pensar Caminando / Servicio especial

Con esta actividad ha sido posible demostrar que la filosofía además de estar en los libros, se encuentra en nuestras calles y en nuestra forma de mirar el mundo.

Porque, como diría Kant, “la filosofía no se aprende, se aprende a filosofar”. Y en La Almunia, se ha aprendido caminando.