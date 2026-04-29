Así concluye el Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza su Semana de la Lectura: una macroquedada literaria en el patio
Por segundo año consecutivo, dentro de las actividades programadas por el centro con motivo de la Semana de la Lectura, todos los alumnos del Colegio Juan de Lanuza quedan para leer al aire libre
El pasado lunes 27 de abril tuvo lugar la II Macroquedada Literaria Juan de Lanuza. Los 600 alumnos del centro salieron, libro en mano, al patio para disfrutar de un periodo de lectura conjunta. Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación que un año más promueve el centro para conmemorar la Semana de la Lectura. Es organizada por el grupo de NVT Hope y por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Se trata de una semana muy valorada por los estudiantes, ya que está llena de actividades en torno a los libros. Por los pasillos se pudieron encontrar mercadillos literarios, concursos, cuentacuentos… Es una celebración especial y diferente, pero con un fondo y reivindicación popular y necesaria. Representantes de los alumnos leyeron al término de la macroquedada un manifiesto a favor de la lectura comprensiva y reflexiva, tratando de valorar y reconocer el papel fundamental del libro en nuestra formación como personas.
La macroquedada concluyó con ganas de más por parte del alumnado. En palabras de los organizadores: "Se trata de un periodo de lectura compartido con amigos y profesores, a la sombra, al viento y con un libro en las manos".
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