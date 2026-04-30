Alumnos del IES Cierzo de La Muela, campeones de Aragón de la liga Lego y representantes de la comunidad a nivel nacional.

Dos alumnos del IES Cierzo de La Muela se han convertido en campeones de Aragón de la liga Lego, quedando como representantes de la comunidad a nivel nacional.

El equipo se hace llamar Lególogos de Tierra y está formado por Olaya, Álvaro, Vicente y Enzo, estos dos últimos alumnos del IES Cierzo de La Muela. Para quienes no estén familiarizados con el tema, la First Lego League es un concurso de carácter provincial, nacional e internacional en el que equipos de toda España participan en distintas pruebas relacionadas con la programación y la robótica.

El premio que obtuvieron les permitió representar a Aragón en la gran final nacional, celebrada en Burgos, donde se reunieron los equipos ganadores de todas las comunidades autónomas. En esta edición participaron 58 equipos, con un total de 800 concursantes. Cada año, el evento gira en torno a una temática diferente; en este caso, estuvo relacionada con la arqueología.

El acontecimiento tuvo lugar en el Fórum Evolución, donde se desarrollaron las pruebas que determinarían el nivel de los equipos. En primer lugar, se presentó a los representantes de cada comunidad autónoma. Posteriormente, cada equipo defendió ante los jueces el proyecto en el que había trabajado durante una hora y respondió a sus preguntas.

El equipo Lególogos de Tierra propuso una solución aplicable al ámbito de la arqueología, con el objetivo de facilitar el transporte de tierras o de hallazgos dentro de un yacimiento arqueológico. La base de su proyecto fue una aplicación denominada SAGA. Además, el robot que diseñaron y programaron estaba preparado para superar con éxito las pruebas planteadas por la organización.

A pesar de contar con el robot más sencillo —el único sin sensores—, de tratarse de su primera participación, de ser en muchos casos hasta seis años más jóvenes que otros competidores y de ser el único equipo en España sin patrocinadores tecnológicos, lograron alzarse con el Tercer Premio a las Jóvenes Promesas. Se convirtieron así en el primer equipo aragonés en obtener una copa nacional en la First Lego League.