Un grupo de alumnos del IES Andalán de Zaragoza disfruta de una estancia Erasmus en Portugal
El proyecto Nuestros amigos portugueses impulsa la autonomía y la convivencia del alumnado con necesidades de apoyo educativo
Los estudiantes del Aula Abierta del IES Andalán han realizado una estancia formativa en la Escola Secundária Sá de Miranda de Braga (Portugal). Esta movilidad se enmarca en el proyecto Erasmus Nuestros amigos portugueses, una iniciativa dedicada a promover la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
El grupo, compuesto por diez alumnos y tres docentes, convivió entre los días 16 y 20 de marzo con trece jóvenes portugueses que pertenecen al aula de aprendizaje del instituto.
El programa de actividades vinculó la formación técnica en robótica con el refuerzo de competencias transversales. Así, se celebraron talleres de expresión corporal, artística y socioemocional, además de una sesión de danza tradicional lusa, que puso ritmo a la integración grupal.
Destaca también la dimensión intercultural lograda en los espacios comunes de la escuela Sá de Miranda donde el contacto directo con los estudiantes portugueses facilitó el aprendizaje de expresiones informales y el acercamiento a su realidad cotidiana.
Los profesores acompañantes del IES Andalán destacan que la experiencia ha permitido un intercambio cultural de gran valor humano y ha cumplido con creces el objetivo de mejorar las competencias sociales y la autonomía personal de los estudiantes en un entorno inclusivo y diverso
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