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¿A quién no le gusta la película de 'Monstruos S.A'?

El ciclo de Pixar en Zaragoza Joven presenta la proyección del clásico de animación, acompañado de una exposición temática

Disfruta de 'Monstruos S.A.' de Pixar en el Caixa Forum de Zaragoza con Z16.

Disfruta de 'Monstruos S.A.' de Pixar en el Caixa Forum de Zaragoza con Z16. / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

En la ciudad de Monstruópolis, los monstruos obtienen la energía necesaria para vivir gracias a los gritos de los niños humanos, a quienes asustan cada noche a través de puertas que conectan ambos mundos. El mejor asustador de la empresa Monstruos, S.A. es Sulley, un monstruo grande y peludo que forma un inseparable y divertido equipo con su amigo Mike Wazowski.

Solo por ser de Z16 puedes disfrutar de este clásico de la animación de Pixar Monstruos S.A. Esta proyección está enmarcada en el ciclo de Pixar, que cuenta con una exposición súper especial. ¿Te apuntas?

¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.

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