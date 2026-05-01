¿A quién no le gusta la película de 'Monstruos S.A'?
El ciclo de Pixar en Zaragoza Joven presenta la proyección del clásico de animación, acompañado de una exposición temática
En la ciudad de Monstruópolis, los monstruos obtienen la energía necesaria para vivir gracias a los gritos de los niños humanos, a quienes asustan cada noche a través de puertas que conectan ambos mundos. El mejor asustador de la empresa Monstruos, S.A. es Sulley, un monstruo grande y peludo que forma un inseparable y divertido equipo con su amigo Mike Wazowski.
Solo por ser de Z16 puedes disfrutar de este clásico de la animación de Pixar Monstruos S.A. Esta proyección está enmarcada en el ciclo de Pixar, que cuenta con una exposición súper especial. ¿Te apuntas?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
Te recomendamos:
- Escapa... ¡O el clima te atrapa!: Un documento que pone fin a las catástrofes naturales ha sido robado. Atrévete a formar parte de la red investigadora que logre encontrarlo a través de retos, enigmas y deducciones. ¿Conseguirás salvar el planeta?
- Gaming en ordenador de alto rendimiento: Disfruta de los PCs de alto rendimiento de Hexagonal Game Hub y juega como un auténtico pro. ¿Eres un apasionado de los videojuegos?
- Concierto entre coros en el Túnel: A través de la música, compartirán un espectáculo lleno de voces, emoción y trabajo en equipo, mostrando diferentes estilos y formas de cantar.
- El Ayuntamiento de Zaragoza abre la puerta a reconvertir el palacio de Fuenclara en un hotel: ya hay varios grupos interesados
- Mercadona pone fecha a la reapertura de una de sus tiendas con más clientela de Aragón, que lleva tres meses cerrada
- Golpe masivo al empleo en Zaragoza: Majorel plantea el despido de 422 trabajadores
- La Aemet recrudece sus pronósticos para Aragón: extiende los avisos por tormentas y granizo a tres zonas de la comunidad este miércoles
- El Real Zaragoza quiere a Juan Carlos Beltrán para dirigir el filial
- El restaurante con el mejor show en directo de Zaragoza estrenará su segundo local en el centro: cenas clandestinas y club de baile
- Las sanciones del derbi: 13 partidos a Andrada, 4 a Dani Jiménez y 2 a Tasende
- Condenan al Salud a indemnizar con más de 79.000 euros a una gimnasta profesional por una negligencia médica en Aragón