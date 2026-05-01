¿A quién no le gusta la película de 'Monstruos S.A'?

En la ciudad de Monstruópolis, los monstruos obtienen la energía necesaria para vivir gracias a los gritos de los niños humanos, a quienes asustan cada noche a través de puertas que conectan ambos mundos. El mejor asustador de la empresa Monstruos, S.A. es Sulley, un monstruo grande y peludo que forma un inseparable y divertido equipo con su amigo Mike Wazowski.

Solo por ser de Z16 puedes disfrutar de este clásico de la animación de Pixar Monstruos S.A. Esta proyección está enmarcada en el ciclo de Pixar, que cuenta con una exposición súper especial. ¿Te apuntas?

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