¿Alguna vez has conseguido andar e instagramear a la vez?, disfruta de un paseo de foto por la ribera del Ebro en Zaragoza

En esta ruta hablaremos de historia y arte, pero poco, porque lo que queremos es ofrecerte una de las vistas más bonitas de Zaragoza, teniendo como eje principal el Ebro y mostrarte varios puntos estratégicos para tus fotos. Luego puedes subirlas a tus redes o simplemente guardarlas en tu galería. ¡Te esperamos entre selfies, recuerdos y risas!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.

Te recomendamos: