¿Alguna vez has conseguido andar e instagramear a la vez?, disfruta de un paseo de foto por la ribera del Ebro en Zaragoza
La iniciativa propone un recorrido fotográfico centrado en el río Ebro para capturar la belleza de la ciudad a través de la aplicación móvil Z16
En esta ruta hablaremos de historia y arte, pero poco, porque lo que queremos es ofrecerte una de las vistas más bonitas de Zaragoza, teniendo como eje principal el Ebro y mostrarte varios puntos estratégicos para tus fotos. Luego puedes subirlas a tus redes o simplemente guardarlas en tu galería. ¡Te esperamos entre selfies, recuerdos y risas!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
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