Un año más, el Departamento de Lengua y Literatura del IES F. Grande Covián celebra el valor de la literatura con un nuevo Recital Literario. Nueva edición, pero el mismo entusiasmo e ilusión de siempre. Es el momento de la emoción compartida, del reencuentro con la poesía, con el teatro y, en definitiva, con cualquier manifestación literaria que reivindique el valor de la palabra.

Esta XVI edición pretende reconciliarnos con la naturaleza a través de la reflexión sobre el espacio que habitamos, no siempre respetado e incluso muchas veces despreciado y maltratado. Tomando como punto de partida El paraíso perdido, de J. Milton, más de ciento cincuenta alumnos iniciaron un recorrido poético por distintos marcos naturales en busca de la identidad humana, mostrando luces y sombras de una naturaleza no siempre idílica.

Impulsado por ese canto a la naturaleza, el lema del recital no podía ser otro que el tópico latino Beatus ille, con el que Horacio, ya en el siglo I a. C., reclamaba la importancia del valor de lo natural y sencillo. Las palabras del poeta atraviesan los siglos exigiendo un alto en el camino para la reflexión. Nos invitan a contemplar nuestro entorno con una mirada limpia, alejada de condicionantes religiosos o políticos que pudieran ensuciarla.

El IES Francisco Grande Covián de Zaragoza se sube de nuevo al escenario para su tradicional recital literario / Servicio especial

Quizá, solo así, podamos comprender el verdadero significado del tópico horaciano: “feliz aquel” que valora la naturaleza que habita, “feliz aquel” que la respeta y la entiende porque es, al fin y al cabo, su espacio vital.

Muchos y variados han sido los textos seleccionados, obras de otros tantos autores que, en diferentes momentos y con distinta sensibilidad, han cantado a los árboles, a los pájaros, al agua y a la tierra, conformando un mosaico literario y emocional sobre la naturaleza.

El IES Francisco Grande Covián de Zaragoza se sube de nuevo al escenario para su tradicional recital literario / Servicio especial

De Calderón de la Barca a García Lorca, de Gabriela Mistral a Alfonsina Storni, o de Ted Hughes a Delibes, late un profundo diálogo entretejido con sus rotundas voces poéticas.

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Palabra, música e imagen han sido el producto final de muchas horas de esfuerzo. Un proyecto que se construye con el trabajo y la entrega de más de ciento cincuenta alumnos.