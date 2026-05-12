Del aula al estrado: los alumnos del Colegio Salesiano de La Almunia visitan los Juzgados
La experiencia inmersiva en los Juzgados permitió a los estudiantes comprender el funcionamiento del sistema de justicia y el día a día de sus profesionales
¿Cómo se decide el destino de un caso? ¿Quién custodia los expedientes que cambian vidas? Los alumnos de 4º de ESO del Colegio Salesiano de la Almunia tuvieron la oportunidad de resolver estas y muchas otras dudas en los Juzgados. Lo que comenzó como una visita académica impulsada por la curiosidad, se convirtió rápidamente en una experiencia inmersiva y, quién sabe si en el despertar de nuevas vocaciones.
Además de presenciar diferentes juicios en la sala de vistas —el plato fuerte de la jornada—, el alumnado, acompañado por profesionales del centro, pudo explorar las zonas que normalmente quedan fuera de la vista del público. Comprendieron así que la justicia es un engranaje complejo y fascinante.
Los entresijos del Juzgado
La visita guiada recorrió puntos neurálgicos del edificio: Gestión y Archivos, el motor documental de los juzgados, el Registro Civil, donde comprendieron la importancia de la fe pública o espacios técnicos como el calabozo, la sala de procuradores, la consulta del médico forense o las salas de grabación. Fue muy interesante, comentan desde el centro, conocer la Sala Amigable, un espacio diseñado específicamente para proteger la integridad emocional de los más vulnerables durante los procesos judiciales.
A lo largo de la mañana, los estudiantes conocieron de cerca el día a día de letrados, jueces y funcionarios. Recibieron explicaciones detalladas sobre las funciones de cada figura y aclararon conceptos fundamentales, como la diferencia entre los procedimientos penales y civiles.
Los debates jurídicos y la resolución de conflictos reales demostraron que el aprendizaje más potente es aquel que se vive. Los alumnos de Oratoria y Escritura, en particular, no solo pudieron aprender sobre leyes; se llevaron una lección profunda sobre convivencia, responsabilidad y el valor del Estado de Derecho.
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