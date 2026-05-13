Una tendencia que afecta a la mayoría de personas: "Somos incitados a consumir de manera irresponsable, pero sobre todo inconsciente."

El consumismo, tratado habitualmente como un tema banal, es una tendencia que afecta a la mayoría de personas del mundo. Vivimos en un sistema capitalista, en el que somos incitados a través de variadas y numerosas herramientas a consumir de manera irresponsable, pero sobre todo inconsciente.

La publicidad, a pesar de no siempre aparentarlo, está cuidadosamente pensada por psicólogos que saben qué efectos tiene que causar en los consumidores para guiarlos hacia el producto. Lo subjetivo del consumismo hace que muchas veces no sea visto como un problema.

Cuando vemos a alguien fumar para evadirse de su realidad, pensamos que sufre una adicción, pero cuando vemos a alguien comprar de manera compulsiva no pensamos lo mismo. La respuesta a esto es que en el afán de consumir influyen muchos factores irracionales como lo son la presión social o las emociones. Frecuentemente, el motivo de estas compras de carácter innecesario es el sentimiento que nos lleva a cubrir deseos artificiales creando falsas necesidades.

En países como Estados Unidos, ya existen herramientas como los Spenders Benders, con una estructura similar a la de alcohólicos anónimos, para ayudar a las personas que padecen el trastorno de la compra compulsiva, también conocida como oniomanía.

El consumismo es una realidad que no debe ser minimizada, ya que, aunque en diferente grado, habita en todos nosotros. Como estamos constantemente expuestos a campañas publicitarias que en muchas ocasiones no nos aportan beneficio alguno, debemos actuar de modo consciente y responsable. De este modo evitaremos estar a merced del sistema y ejercer libremente nuestros derechos.