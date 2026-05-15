Más de 200 alumnos aragoneses se unen en el Centro Cívico La Almozara de Zaragoza para celebrar los valores de la Unión Europea

El pasado 7 de mayo, el Centro Cívico La Almozara se convirtió en el epicentro del sentimiento europeo en Aragón. Más de 200 alumnos de siete centros educativos se reunieron para celebrar por adelantado el Día de Europa, en un acto que puso de relieve el compromiso de la juventud aragonesa con los valores de cooperación y democracia.

Los centros participantes —San Vicente de Paúl, Salesianos Laviaga Castillo, Salesianos Nª Sª del Pilar, IES Medina Albaida, FEC La Concepción, Rosa Molas e IES Pirámide— forman parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), una iniciativa que busca acercar las instituciones comunitarias a las aulas.

Un muro cooperativo por los valores europeos

La jornada comenzó con una actividad dinámica y colaborativa en el exterior del recinto. Los jóvenes, divididos en grupos que representaban a los 27 Estados miembros de la Unión, trabajaron conjuntamente para analizar la importancia de Europa en su día a día. El resultado fue la creación de un muro virtual cooperativo donde los "embajadores junior" volcaron sus propuestas y reflexiones sobre el futuro del continente.

El acto institucional estuvo presidido por Ana Mª Moracho Torrente, Directora General de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón, y contó con el respaldo de Europe Direct Aragón, reforzando el papel protagonista de las escuelas EPAS en la comunidad.

Diálogo directo con el Parlamento Europeo

Uno de los momentos más destacados tuvo lugar en el salón de actos, donde se celebró una mesa redonda abierta. Los alumnos tuvieron la oportunidad de entrevistar a los eurodiputados Rosa Serrano Sierra y Borja Giménez Larraz, quienes compartieron detalles sobre su labor diaria en Bruselas y Estrasburgo.

Durante el coloquio, los estudiantes mostraron su inquietud por temas de máxima actualidad, preguntando sobre cómo trabaja la Unión Europea para garantizar la paz y la solidaridad ante los conflictos internacionales actuales. Ambos ponentes coincidieron en la importancia de este tipo de encuentros para acercar las instituciones a los más jóvenes y fomentar una ciudadanía crítica y participativa.

Un manifiesto por el futuro

Como broche final, representantes de cada escuela subieron al escenario para la lectura compartida de un manifiesto colaborativo. En el texto, redactado por los propios centros, se hizo un llamamiento por una "Europa mejor, más cercana y solidaria".

El programa de Escuelas Embajadoras sigue consolidándose en Aragón como una herramienta clave para que el alumnado no solo aprenda historia o política, sino que viva en primera persona los valores que definen el proyecto europeo.