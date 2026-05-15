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¡Solo por ser de Z16 puedes disfrutar del concierto Ensemble en CaixaForum!

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¡Solo por ser de Z16 puedes disfrutar del concierto Ensemble en CaixaForum! / Servicio especial

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Un concierto en directo creado por un grupo de músicos que trabajan juntos desde la Escuela Superior de música Reina Sofía y el Conservatorio Superior de Múisca del Liceu. El proyecto reúne a varios intérpretes que comparten ensayo, creación y escenario para construir un repertorio propio, combinando obras conocidas y propuestas actuales. Una experiencia musical donde todo gira en torno a la escucha, la conexión y el trabajo en equipo, acercando la música clásica de forma cercana y viva.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.

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