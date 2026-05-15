¡Solo por ser de Z16 puedes disfrutar del concierto Ensemble en CaixaForum!
Un concierto en directo creado por un grupo de músicos que trabajan juntos desde la Escuela Superior de música Reina Sofía y el Conservatorio Superior de Múisca del Liceu. El proyecto reúne a varios intérpretes que comparten ensayo, creación y escenario para construir un repertorio propio, combinando obras conocidas y propuestas actuales. Una experiencia musical donde todo gira en torno a la escucha, la conexión y el trabajo en equipo, acercando la música clásica de forma cercana y viva.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
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