'Cartografías en continuidad': una exposición multidisciplinar que fomenta la conexión entre educación, creación artística y comunidad en el IES Jerónimo Zurita de Zaragoza

El IES Jerónimo Zurita presenta Cartografías en continuidad, una exposición multidisciplinar que reúne a creadores y creadoras vinculados al centro en un proyecto común en torno al arte como espacio de encuentro, reflexión y comunidad.

La muestra podrá visitarse desde hoy, 18 de mayo al 26 de junio, los martes y jueves de 17.00 a 19.00 horas, en las instalaciones del propio centro.

Cartografías en continuidad propone un recorrido por lenguajes artísticos diversos —pintura, escultura, grabado, instalación o ilustración— que configuran una cartografía abierta de procesos, miradas y formas de hacer compartidas. La exposición no solo pone en valor la práctica artística contemporánea, sino también su vínculo con el ámbito educativo y el entorno cercano.

Participan en la exposición: Daniel Berges, Eduardo Cebollada, Emilia Domínguez, José Miguel Fuertes, Gema Giménez, Javier Joven, Teresa Lorenzo, Pilar de las Muelas, Luis Sedano y Víctor Solanas

El IES Jerónimo Zurita presenta una exposición que conecta la práctica artística contemporánea con el ámbito educativo y el entorno / Servicio especial

Arte, contexto y continuidad

La muestra reúne a una comunidad de creadores y creadoras vinculados al IES Jerónimo Zurita, articulando un espacio en el que práctica artística, contexto educativo y memoria institucional se entrelazan.

Lejos de plantearse como una muestra retrospectiva o meramente representativa, el proyecto se entiende como un dispositivo de pensamiento y producción, en el que cada obra activa relaciones con las demás y con el propio marco en el que se inscribe: el centro educativo como lugar de creación, de transmisión y de experiencia estética.

Las piezas —desde la pintura y el dibujo hasta la escultura, la instalación o el diseño— no responden a una unidad estilística, sino que configuran un campo expandido de prácticas en el que lo material, lo conceptual y lo procesual conviven. En este sentido, la exposición no busca cerrar un relato, sino abrir una serie de tensiones: entre lo individual y lo colectivo, entre la obra y el proceso, entre la enseñanza y la investigación artística.

El IES Jerónimo Zurita presenta una exposición que conecta la práctica artística contemporánea con el ámbito educativo y el entorno / Servicio especial

La coexistencia de distintas generaciones introduce además una dimensión temporal que desborda la idea de presente. Lo que aquí se muestra es también una red de continuidades: formas de hacer, de mirar y de pensar que se transmiten, se transforman y se reactivan en el tiempo. El Zurita deja de ser únicamente un espacio físico para convertirse en un ecosistema cultural, donde la práctica artística no se sitúa al margen de la educación, sino que la atraviesa y la redefine.

Más que una exposición de obras, esta propuesta puede leerse como una cartografía de posiciones: un conjunto de prácticas que evidencian cómo el arte opera simultáneamente como lenguaje, herramienta crítica y forma de conocimiento.

El IES Jerónimo Zurita presenta una exposición que conecta la práctica artística contemporánea con el ámbito educativo y el entorno / Servicio especial

En ese sentido, el cierre de las actividades departamentales no se plantea como un punto final, sino como una interrupción productiva: un momento de visibilidad que, lejos de clausurar procesos, los deja abiertos hacia nuevas formas de trabajo, colaboración y pensamiento.

Este proyecto se enmarca en la vida cultural del IES Jerónimo Zurita y se suma a las actividades impulsadas desde el centro para fomentar la conexión entre educación, creación artística y comunidad en su 50º Aniversario.