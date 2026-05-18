El cortometraje Sal ahí fuera, realizado en el Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes, por el alumnado de un aula del Programa de Cualificación Inicial, junto a su tutora, Lola Oriol, y el profesor del área de plástica, Joaquín Macipe, ha sido galardonado con el premio al mejor cortometraje escolar aragonés en el certamen FESCILA, celebrado el pasado sábado 16 de mayo.

El trabajo fue realizado el curso pasado desde el aula y el taller de plástica y destaca por su mensaje sobre el uso responsable de las pantallas. El proyecto ha contado con la participación activa del alumnado y los dos docentes, convirtiéndose en una experiencia de aprendizaje integral a través del lenguaje audiovisual.

El acto de entrega del galardón en esta 30º Edición del FESCILA se llevó a cabo el sábado, 16 de mayo, en la localidad de La Almunia de Doña Godina, y a él asistió una representación del equipo de trabajo: Joaquín Macipe, Director del cortometraje, y dos de las alumnas participantes, Nerea Pando y Aitana Heredero. La directora del centro y coordinadora del proyecto, Lola Oriol, fue la encargada de enviar unas palabras de agradecimiento, al encontrarse en una estancia en Polonia dentro del Programa Erasmus+ con parte de los protagonistas, que fueron leídas por Joaquín Macipe.

“Hoy recibimos este premio con el corazón lleno de emoción, profunda gratitud y alegría. En nombre de toda la comunidad educativa a la que represento, quiero daros las gracias por mirar nuestro cortometraje con sensibilidad y por reconocer el alma que hay detrás de cada imagen, de cada palabra y de cada sonrisa de nuestros alumnos/as.

El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra recibe el premio al mejor cortometraje escolar aragonés: "El cine, el arte y la educación pueden transformar miradas y derribar barreras" / Servicio especial

Este premio significa mucho más que un reconocimiento cinematográfico. Para nosotros y nosotras representa la visibilidad de un grupo de alumnos que cada día nos enseñan a mirar el mundo de una manera más auténtica, más humana y más valiente. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia y también los verdaderos merecedores de este aplauso.

Detrás de este cortometraje hay esfuerzo, ilusión, retos superados y muchísimas emociones compartidas. Hay familias que nunca dejan de creer en el Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes, profesionales que empujan y motivan como mi gran compañero Joaquín, con el que he compartido esta preciosa aventura y el resto de la plantilla que nos han acompañado desde el cariño, y alumnos y alumnas que, con su luz y espontaneidad, han demostrado que no existen límites cuando se trabaja desde la ilusión.

El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra recibe el premio al mejor cortometraje escolar aragonés: "El cine, el arte y la educación pueden transformar miradas y derribar barreras" / Servicio especial

A veces la sociedad pone el foco en las dificultades; nosotros, gracias a ellos y ellas , aprendemos cada día a ponerlo en las capacidades, en la ternura, en la alegría y en el inmenso valor de la inclusión social. Por eso este reconocimiento nos emociona profundamente: porque sentimos que también se está premiando una forma de educar, de acompañar y de construir un mundo donde todos tengamos un lugar.

Gracias por escuchar nuestras voces, por emocionaros con nuestra historia y por ayudarnos a seguir creyendo que el cine, el arte y la educación pueden transformar miradas y derribar barreras.

El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra recibe el premio al mejor cortometraje escolar aragonés: "El cine, el arte y la educación pueden transformar miradas y derribar barreras" / Servicio especial

Nos llevamos este premio como un abrazo enorme para todo nuestro alumnado y como una motivación para continuar soñando, creando y defendiendo una educación pública y de calidad para todos y todas”. Por su parte, Joaquín Macipe puso en valor la necesidad de apostar por el cine, la cultura y la educación pública de todos y para todos y todas.