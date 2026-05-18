Un intercambio entre Zaragoza y Francia que deja amistades, idiomas y recuerdos inolvidables

Aprender francés en clase está bien, pero vivirlo en el día a día es otra historia. Eso es precisamente lo que han experimentado este curso los alumnos del Colegio Romareda y Teresianas del Pilar que han participado en el intercambio escolar con el colegio Saint-Joseph de Oloron, en Francia.

Durante diez días, los estudiantes zaragozanos convivieron con familias francesas, asistieron a clases en el Lycée Saint-Joseph y participaron en actividades culturales, deportivas y de convivencia que les permitieron conocer de cerca la vida al otro lado de los Pirineos.

La experiencia incluyó excursiones a Pau y Lourdes, visitas culturales como el château de Henri IV, jornadas deportivas de rafting y láser battle, además de paseos y dinámicas organizadas para fomentar la comunicación entre alumnos franceses y españoles. También pudieron descubrir la gastronomía local y compartir tiempo con las familias anfitrionas.

El intercambio no terminó en Francia. Después, los estudiantes franceses viajaron a Zaragoza, donde los alumnos aragoneses se convirtieron en anfitriones para enseñarles el patrimonio, la cultura y la vida escolar de la ciudad.

Más allá de las excursiones y actividades, el principal objetivo del programa era mejorar el idioma y fomentar la inmersión cultural. Poder comunicarse en francés en situaciones reales les ha permitido ganar soltura y confianza, además de abrir nuevas oportunidades académicas y personales de cara al futuro.

Alumnos del Colegio Romareda y Teresianas del Pilar conviven durante diez días con familias francesas en Oloron para mejorar el idioma y descubrir otra cultura / Servicio especial

La opinión de los alumnos

Lo que más me ha gustado del intercambio ha sido conocer nuevas personas y hacer amigos. También aprender a convivir con una nueva familia con sus costumbres y, además, hacer planes en francés que nunca había hecho. Es una experiencia inolvidable. También es un paso más para aprender y conocer una nueva cultura. Blanca Alonso 3ºC

Con lo que más he disfrutado durante este intercambio ha sido con las nuevas experiencias que en un futuro recordaré con mucho cariño. Haber aprendido a convivir con familias de diferente cultura me ha ayudado a conocer las distintas costumbres que cada una tiene. Me encantaría seguir en contacto con mi correspondiente francesa y crear nuevos recuerdos. Inés Carbonel 3ºC

Alumnos del Colegio Romareda y Teresianas del Pilar conviven durante diez días con familias francesas en Oloron para mejorar el idioma y descubrir otra cultura / Servicio especial

Lo que más me ha gustado, además de haber aprendido y adquirido muchos conocimientos de francés, ha sido conocer a otras personas con las que hemos hecho muchas actividades y con quienes aún mantenemos relación. Amelia Roche 3º C

Lo que más me ha gustado del intercambio ha sido conocer nuevos lugares, costumbres y personas. Además, he podido ver cómo viven al otro lado de los Pirineos. Carlos De Miguel 3ºC

Lo que más me ha gustado del intercambio ha sido conocer a muchas personas nuevas, descubrir nuevos lugares y conocer las costumbres de los franceses. También me ha gustado hacer nuevas amistades en otro país y vivir experiencias diferentes. Alejandra Ramos 3ºC

Lo que más me ha gustado ha sido poder pasar tiempo y conocer a personas de diferentes culturas. También estoy muy agradecida por la oportunidad que nos han dado para mejorar académicamente y por todos los recuerdos que me llevo. Espero poder mantener el contacto durante muchos años. Marta Ijalba 3ºC

Lo que más me ha gustado es la experiencia de pasar una semana en otro país y en una casa diferente. Me ha gustado convivir con otra familia, conocer sus costumbres y hacer nuevas amistades. Alba Lahoz 3ºC

Lo que más me ha gustado del intercambio es poder descubrir nuevos lugares en otro país y tener la oportunidad de expresarme en otro idioma, intentando que me entendieran, además de conocer a nuevas personas. Sofía Domingo 3ºC

Alumnos del Colegio Romareda y Teresianas del Pilar conviven durante diez días con familias francesas en Oloron para mejorar el idioma y descubrir otra cultura / Servicio especial

Lo que más me ha gustado fue conocer a un amigo al que seguiré viendo y quedando con él, además de conocer Olorón, que fue una gran experiencia, y por supuesto probar la gastronomía francesa. David Álvarez 3ºC

Lo que más me gustó del intercambio fue conocer las casas, ya que no las conocía y eran distintas a la mía; todas eran muy bonitas. También me gustó conocer a los animales que tenían, porque yo no tengo mascotas. Además, compartíamos algunos gustos como el fútbol y el cuidado físico, especialmente en el gimnasio. Claudia García 3º C

Lo que más me ha gustado de este intercambio son las relaciones que hemos establecido con personas de una cultura y forma de vida diferentes. Por otro lado, también me gustó la gastronomía. Noa Calonge 3ºC

Lo que más me ha gustado del intercambio ha sido conocer nuevas tradiciones y convivir con gente nueva de otras culturas. Natalia Garcés 3ºC

Lo que más me ha gustado del intercambio no ha sido solo conocer nuevas personas y establecer amistades en otro país. También me ha gustado descubrir aspectos del día a día que los franceses hacen de manera diferente. Marina Jerez 3ºC

Lo que más me ha gustado del intercambio ha sido conocer a gente nueva, tanto españoles/as como franceses/as. Juan Rivera 3ºC

Lo mejor ha sido conocer a tanta gente nueva con la que seguiremos manteniendo relación en el futuro. También conocer su forma de vida, sus costumbres y su colegio. Irene Herrero 3ºC