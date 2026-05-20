Opinión 'La salud mental en el ámbito educativo y laboral'

Hoy en día casi siempre que hablamos de educación o trabajo pensamos en notas, tareas o éxito, pero pocas veces se habla de algo que es igual o incluso más importante: la salud mental. Desde mi punto de vista, cuidar la salud mental en los espacios educativos y laborales debería ser un asunto prioritario, porque afecta directamente a cómo nos sentimos, aprendemos y trabajamos cada día.

En el ámbito educativo algunos estudiantes vivimos bajo presión tanto la de unos mismos hasta la que pueden ejercer tus padres sobre ti. Está claro que los padres quieren lo mejor para nosotros, pero no siempre eso es lo que piensan algunos jóvenes y niños, ya que en cada examen deben sacar una nota específica y piensan que si sacan una mala nota porque han tenido un mal día o incluso un mal examen sus padres se van a decepcionar; creo que en la vida hay que aprender de los errores para que la próxima vez te salgan mejor las cosas.

Además, las notas de los exámenes en la ESO no lo son todo. Hay personas que piensan que su futuro depende de si su nota es un 8 o un 9, pero eso no es así: aunque siempre hay que ir a hacerlo lo mejor posible, no puedes controlar siempre las notas y medias y los exámenes porque puedes tener problemas de salud mental como ansiedad depresión o incluso otros trastornos más graves.

Por eso creo que las escuelas deberían preocuparse más por el bienestar emocional de los estudiantes. Tener orientadores, hablar más sobre emociones en clase y crear un ambiente donde los alumnos se sientan seguros para expresar lo que sienten serían contribuciones muy positivas a su educación y en su vida en general. No solo ayudaría a que los estudiantes estén mejor emocionalmente, sino también a que aprendan de una forma más saludable.

En el ámbito laboral, muchas personas trabajan durante muchas horas, con mucha presión y poco descanso. Esto puede provocar agotamiento físico, emocional y mental. Un ejemplo de este problema es el Síndrome de Burnout, que ocurre cuando una persona se siente completamente agotada por el trabajo y pierde la motivación. Si las empresas no cuidan el bienestar de sus trabajadores, al final también se ve afectado el ambiente en el que trabajan y en la productividad y eficiencia de los trabajadores.

Para terminar en mi opinión las empresas e institutos deberían entender estas situaciones que pueden llegar hasta niveles extremos y que somos personas. Todo el mundo tiene un mal día y no siempre podemos estar al cien por ciento porque cada uno tenemos nuestra vida, nuestros problemas y también nuestras aficiones. Necesitamos apoyo y no vivir bajo presión, ya que la salud mental es tan importante como el rendimiento académico o laboral.