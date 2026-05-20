Zaragoza reunió a cerca de 70 estudiantes internacionales en la final del I Campus Rosey de Maristas

Zaragoza se convirtió ayer en punto de encuentro del talento joven y la innovación educativa con la celebración de la fase final del I Campus Rosey, una iniciativa internacional impulsada por Maristas que reunió en Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología, a cerca de 70 estudiantes de 4.º de ESO procedentes de diez colegios de España, Italia y Líbano.

Con la participación de alumnado de estos tres países, el Campus Rosey puso de manifiesto el carácter internacional de la educación marista. Así lo destacó el coordinador de misión de la Provincia Mediterránea, Javier Gragera, durante la inauguración del encuentro. Junto a él participó también el coordinador de Compostela, Román Álvarez, quien subrayó que el campus se había convertido en “un espacio para aprender, convivir, descubrir talentos, crear amistades y demostrar que, cuando trabajamos juntos, las ideas realmente transforman el mundo”.

A lo largo de toda la jornada, los estudiantes trabajaron en equipos mixtos formados por alumnos de distintos centros y nacionalidades para diseñar propuestas capaces de generar un impacto real en la red de 52 colegios maristas presentes en España, Portugal, Italia y Líbano. El proyecto ganador se implantará en las tres provincias maristas, alcanzando potencialmente a unos 50.000 estudiantes.

Foto del grupo general de los participantes del I Campus Rosey de Maristas / Servicio especial

Ideas nacidas desde la mirada de los jóvenes

Distribuidos en nueve equipos, los participantes afrontaron el reto de desarrollar propuestas bajo el lema Ideas que transforman el mundo, utilizando metodologías relacionadas con el pensamiento científico, la innovación social y el trabajo colaborativo.

Cada grupo elaboró una iniciativa propia basada en las preocupaciones e intereses de los adolescentes actuales, con el objetivo de mejorar la realidad educativa y social de los centros escolares. Posteriormente, las propuestas fueron defendidas ante un jurado especializado del ámbito educativo, que valoró aspectos como la originalidad, la viabilidad y el impacto de cada idea.

La jornada también sirvió para poner en valor la importancia de escuchar la voz de los jóvenes y ofrecerles espacios donde puedan convertirse en protagonistas del cambio social y educativo.

Trabajo en equipos durante el I Campus Rosey de Maristas / Servicio especial

Un proyecto ganador contra la soledad adolescente

El jurado reconoció como propuesta vencedora el proyecto Momento Rosey, centrado en combatir la soledad que sufren muchos adolescentes y jóvenes dentro del entorno escolar. La iniciativa planteaba distintas acciones sencillas y aplicables desde el primer momento para fomentar la integración y evitar situaciones de aislamiento entre compañeros.

El equipo ganador, formado por un representante de cada colegio finalista, defendió que “todos juntos podemos generar un gran cambio” y destacó que pequeñas acciones cotidianas pueden tener un gran efecto en la convivencia escolar.

Además del proyecto ganador, durante la final se presentaron otras iniciativas centradas en problemas muy presentes entre los adolescentes, como el acoso escolar, el uso excesivo de redes sociales o el desperdicio alimentario.

El Campus Rosey ha supuesto la primera experiencia internacional de este formato dentro de la red educativa marista y ha culminado un proceso previo en el que participaron cerca de 3.000 estudiantes en distintas fases desarrolladas en sus respectivos centros educativos.

En esta gran final participaron alumnos y alumnas procedentes de Alicante, Durango, Málaga, Roma, Segovia, Tui, Valladolid, Zalla y Zaragoza. El colegio marista del Líbano intervino de manera online al no poder desplazarse debido a la situación de conflicto que atraviesa el país.

La celebración del encuentro en Etopia reforzó además el carácter innovador y transformador de una iniciativa que apuesta por una educación basada en la creatividad, el compromiso social, la convivencia internacional y la participación activa del alumnado.

Foto de la presentadora y del espacio del I Campus Rosey de Maristas / Servicio especial

Una experiencia que va más allá del aula

Más allá de los proyectos presentados, muchos estudiantes coincidieron en destacar la convivencia y las relaciones personales como uno de los aspectos más enriquecedores de la experiencia. Germán Yagüe, alumno de Maristas Segovia, explicó que lo mejor del Campus Rosey había sido “conocer a gente nueva y socializar”, además de poder reflexionar junto a otros jóvenes sobre el impacto que tienen las redes sociales en los adolescentes.

Por su parte, Aiantze Ranero, estudiante de Maristas Zalla, reconoció que al comienzo les costó encontrar ideas, aunque finalmente consiguieron crear “una dinámica estupenda” que les permitió trabajar de forma muy coordinada.

También Valentina Salido, de Maristas Málaga, destacó el ambiente de convivencia internacional que se vivió durante la jornada. La alumna aseguró que le había encantado conocer a estudiantes de otros lugares y salir de su “zona de confort”, pese a compartir todos ellos los mismos valores maristas y una educación similar.