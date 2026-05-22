¡Prueba la escalada autoasegurada y el Boulder en Climbat!

¿Te gusta la escalada? Ven a Climbat y prueba la escalada autoasegurada y el boulder. Disfruta de los más de 900m2 de instalaciones y explora todos sus niveles ¡llega hasta donde te veas capaz! En esta actividad, está incluido el arnés, el casco y los pies de gato. Solo tendrás que llevar ropa cómoda y de deporte para darlo todo y aprender un montón.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.

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