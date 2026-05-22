El Colegio Romareda de Zaragoza celebra La Chandeleur con una receta muy francesa

El Colegio Romareda de Zaragoza acercó a sus alumnos de Secundaria y Bachillerato a una de las tradiciones más populares de Francia: La Chandeleur, una fiesta que se celebra cada año el 2 de febrero y que está muy ligada a la elaboración de crêpes.

Durante el mes de febrero, los estudiantes trabajaron esta festividad en las clases de francés junto al profesorado. La actividad permitió conocer el origen de esta celebración, algunas de sus curiosidades y, sobre todo, descubrir una receta típica francesa de una forma práctica y divertida.

Antes de la jornada gastronómica, el colegio organizó un concurso de carteles, o affiches, para anunciar el evento. Tras la votación, la ganadora fue Nadia Boyero, de 2º de Bachillerato Romareda, seguida de Luis Franco y Eva López, también alumnos de 2º de Bachillerato.

El Romareda celebra La Chandeleur con una receta muy francesa / Servicio especial

La Chandeleur marca simbólicamente el final del invierno y la llegada de la primavera. En Francia, la tradición manda preparar crêpes, una especie de tortita fina elaborada con harina, huevos, leche y mantequilla. Después, la masa se cocina en la sartén y los más habilidosos se atreven incluso a darle la vuelta lanzándola al aire.

En clase, los alumnos conocieron la receta tradicional y algunas de sus variantes, como las galettes de Bretaña, que se elaboran con trigo sarraceno y tienen un color más oscuro. También aprendieron que las crêpes pueden tomarse dulces, saladas, en el desayuno, en la comida o como postre, según la zona y la costumbre familiar.

La actividad terminó con una degustación al aire libre en la que los estudiantes compartieron sus crêpes y demostraron su creatividad culinaria. Más allá de la receta, La Chandeleur sirvió para acercarse a la cultura francesa de una manera diferente, participativa y muy sabrosa.

Bon appétit!