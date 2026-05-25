Del arte digital a los campamentos tecnológicos: así impulsa Fundación Ibercaja la creatividad de los jóvenes aragoneses

La tecnología ya no solo sirve para programar o jugar. También puede convertirse en una herramienta para crear arte, aprender historia y desarrollar la imaginación. so es lo que han demostrado los estudiantes aragoneses que han participado este curso en las iniciativas educativas impulsadas por Fundación Ibercaja en colaboración con Microsoft, donde la creatividad digital, el trabajo colaborativo, la innovación educativa y las competencias STEAM se han convertido en protagonistas.

Uno de los proyectos más destacados ha sido el concurso Arte en la Nube: Explorando Goya en Minecraft, cuya final y entrega de premios se celebró en el Patio de la Infanta de Zaragoza. La iniciativa, organizada junto a Microsoft y con el apoyo del Gobierno de Aragón, ha reunido a 1.152 alumnos de Primaria y Secundaria procedentes de 23 centros educativos aragoneses, que han presentado un total de 34 proyectos digitales inspirados en el patrimonio histórico y artístico vinculado a Francisco de Goya.

El reto consistía en recrear monumentos y escenarios de Zaragoza y su provincia dentro del universo virtual de Minecraft Education. A través de esta experiencia, los estudiantes trabajaron contenidos de historia del arte, diseño digital, programación, pensamiento creativo y competencia tecnológica, todo ello utilizando uno de los videojuegos más populares entre los jóvenes.

En la categoría de Primaria, el primer premio fue para el colegio La Purísima para niños sordos gracias a su proyecto Fuendetodos para tod@s, una recreación del municipio natal de Goya adaptada para hacer más accesible la experiencia cultural. El segundo puesto fue para el CEIP Luis Vives con Puente de Piedra, mientras que el tercer premio recayó en Escolapias Pompiliano por su recreación de La Aljafería. Además, este mismo centro consiguió los tres accésits de la categoría gracias a los proyectos Acuario de Zaragoza, El Batallador y Mercado Central.

En Secundaria, el gran ganador fue el centro Obra Diocesana Santo Domingo de Silos con Aljafería Craft, una recreación digital del palacio zaragozano que destacó por su nivel de detalle y creatividad. El segundo premio fue para el IES Rodanas con Fuendetodos: un pueblo de arte, mientras que el IES Clara Campoamor Rodríguez obtuvo el tercer puesto con otra versión virtual de La Aljafería. Los accésits fueron para el propio IES Rodanas por La casa de un genio, el colegio Sagrada Familia con Mundo Romareda y el centro Condes de Aragón gracias a El arte de Goya en sensación.

La final contó con la presencia de representantes educativos e institucionales, entre ellos la directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón, Ana Moracho, que destacó el papel del profesorado en este tipo de iniciativas innovadoras. También participaron responsables de Fundación Ibercaja, del Museo Goya y de Microsoft España.

Un verano diferente

Fundación Ibercaja y Microsoft te traen las colonias de verano Summer Camp Sensorial 5.0 Despierta tus sentidos con la tecnología cuyo principal objetivo es que los niños descubran el potencial de la tecnología aplicada a lo que captan sus sentidos, mientras desarrollan habilidades blandas como la creatividad, el liderazgo, la comunicación y la colaboración.

Estas colonias urbanas están diseñadas para explorar la intersección entre la creatividad y la tecnología a través de tres de nuestros sentidos más poderosos: el oído, la vista y el tacto.

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Cada itinerario finaliza con una presentación inmersiva en la que los participantes mostrarán sus creaciones en un evento abierto a las familias, fomentando la exposición pública, la confianza y el trabajo en equipo. Y toda la semana se trabajará por equipos para crear, a modo empresa colaborativa, para crear experiencias únicas y diferentes.