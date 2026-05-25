El colegio Salesianos Laviaga Castillo de La Almunia de Doña Godina celebró el pasado 8 de mayo el Día de Europa con un acto institucional dedicado al 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

La actividad reunió en el teatro del centro a alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, junto a representantes institucionales de la comarca y miembros de la comunidad educativa. La celebración tuvo como finalidad acercar al alumnado el significado del proyecto europeo y reflexionar sobre la transformación social, económica y educativa experimentada por España desde su incorporación a la Unión Europea en 1986.

El acto comenzó con la lectura de un manifiesto institucional a cargo del alumnado. Posteriormente, se escuchó el himno de Europa mientras se proyectaban imágenes de algunos de los principales hitos vividos por España durante estas cuatro décadas de pertenencia a la Unión Europea.

Salesianos La Almunia conmemora el Día de Europa con un acto sobre los 40 años de España en la UE / Servicio especial

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de la exposición España: 40 años en la Unión Europea, elaborada por alumnado de Bachillerato. A través de distintos paneles temáticos, los estudiantes realizaron un recorrido por la evolución de España dentro del marco europeo, abordando cuestiones como los fondos europeos, el programa Erasmus+, los derechos laborales, el mercado único o las políticas medioambientales.

La jornada contó también con un photocall conmemorativo instalado para la ocasión, en el que alumnado y autoridades pudieron participar y dejar constancia gráfica de la celebración.

Salesianos La Almunia conmemora el Día de Europa con un acto sobre los 40 años de España en la UE / Servicio especial

Desde el centro destacaron además su compromiso con la educación en valores europeos. Salesianos La Almunia forma parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo y actualmente ejerce como Escuela Mentora, promoviendo iniciativas vinculadas a la ciudadanía democrática, la participación juvenil y el conocimiento de las instituciones europeas.

El acto concluyó con un mensaje dirigido al alumnado para seguir construyendo una Europa basada en la cooperación, la convivencia y las oportunidades para los jóvenes.