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Salesianos La Almunia conmemora el Día de Europa con un acto sobre los 40 años de España en la UE

El centro educativo acercó al alumnado el significado del proyecto europeo y la transformación de España desde su ingreso en la Unión Europea en 1986.

Salesianos La Almunia conmemora el Día de Europa con un acto sobre los 40 años de España en la UE

Salesianos La Almunia conmemora el Día de Europa con un acto sobre los 40 años de España en la UE / Servicio especial

El Periódico de Aragón

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La Almunia de Doña Godina

El colegio Salesianos Laviaga Castillo de La Almunia de Doña Godina celebró el pasado 8 de mayo el Día de Europa con un acto institucional dedicado al 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

La actividad reunió en el teatro del centro a alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, junto a representantes institucionales de la comarca y miembros de la comunidad educativa. La celebración tuvo como finalidad acercar al alumnado el significado del proyecto europeo y reflexionar sobre la transformación social, económica y educativa experimentada por España desde su incorporación a la Unión Europea en 1986.

El acto comenzó con la lectura de un manifiesto institucional a cargo del alumnado. Posteriormente, se escuchó el himno de Europa mientras se proyectaban imágenes de algunos de los principales hitos vividos por España durante estas cuatro décadas de pertenencia a la Unión Europea.

Salesianos La Almunia conmemora el Día de Europa con un acto sobre los 40 años de España en la UE

Salesianos La Almunia conmemora el Día de Europa con un acto sobre los 40 años de España en la UE / Servicio especial

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de la exposición España: 40 años en la Unión Europea, elaborada por alumnado de Bachillerato. A través de distintos paneles temáticos, los estudiantes realizaron un recorrido por la evolución de España dentro del marco europeo, abordando cuestiones como los fondos europeos, el programa Erasmus+, los derechos laborales, el mercado único o las políticas medioambientales.

La jornada contó también con un photocall conmemorativo instalado para la ocasión, en el que alumnado y autoridades pudieron participar y dejar constancia gráfica de la celebración.

Salesianos La Almunia conmemora el Día de Europa con un acto sobre los 40 años de España en la UE

Salesianos La Almunia conmemora el Día de Europa con un acto sobre los 40 años de España en la UE / Servicio especial

Desde el centro destacaron además su compromiso con la educación en valores europeos. Salesianos La Almunia forma parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo y actualmente ejerce como Escuela Mentora, promoviendo iniciativas vinculadas a la ciudadanía democrática, la participación juvenil y el conocimiento de las instituciones europeas.

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El acto concluyó con un mensaje dirigido al alumnado para seguir construyendo una Europa basada en la cooperación, la convivencia y las oportunidades para los jóvenes.

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