Un viaje que rompe barreras: alumnado del Colegio Gloria Fuertes vive su experiencia Erasmus+ en Polonia
La iniciativa europea Erasmus+ ha permitido a 19 alumnos del Colegio Gloria Fuertes de Andorra desarrollar competencias sociales y comunicativas en un entorno internacional
Un grupo de 19 alumnos/as del Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra, acompañados de cuatro profesionales, ha participado recientemente en una movilidad educativa en Polonia dentro del programa europeo Erasmus+, una experiencia que ha permitido fomentar la inclusión, la autonomía personal y el intercambio cultural entre estudiantes europeos.
La actividad se desarrolló del 10 al 17 de mayo, en colaboración con el centro educativo Branzowa Szkola I Stopnia nr 8 w Bytomiu, situado en la ciudad de Bytom, Polonia. Durante la estancia, los alumnos participaron en talleres adaptados, actividades culturales, dinámicas de convivencia y proyectos colaborativos centrados en la inclusión, la sostenibilidad y las habilidades para la vida diaria.
Esta movilidad ha supuesto una oportunidad única para que los alumnos desarrollen competencias sociales, comunicativas y personales en un entorno internacional, reforzando además valores como el respeto, la diversidad y la cooperación europea. El programa Erasmus+ impulsa la participación de centros educativos en proyectos internacionales que favorecen una educación más inclusiva y accesible para todos los estudiantes.
Además de las actividades académicas, el grupo tuvo la oportunidad de conocer el patrimonio cultural y social de la ciudad anfitriona y de las ciudades de Katowice y Cracovia, compartir experiencias con alumnado polaco y mejorar sus habilidades de comunicación en un contexto real y enriquecedor.
La directora del Colegio Gloria Fuertes y Coordinadora Erasmus+, una de las docentes que acompañó al grupo, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas europeas para el desarrollo integral del alumnado. “Esta movilidad Erasmus+ ha supuesto una experiencia muy enriquecedora para nuestro alumnado, no solo a nivel educativo, sino también a nivel personal y social. Han podido convivir con estudiantes de otro país, descubrir nuevas culturas y ganar autonomía y confianza en sí mismos”, señala Lola Oriol.
Asimismo, desde el equipo directivo subrayan que “la participación en proyectos europeos permite visibilizar el trabajo que se realiza en los centros de educación especial y avanzar hacia una educación más inclusiva, abierta y conectada con Europa”.
Por último, el centro ha querido agradecer la colaboración de las familias, del centro anfitrión en Polonia y de todas las entidades implicadas en el desarrollo del proyecto.
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