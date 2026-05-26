Aragón participa en la final regional de Technovation Girls con 11 equipos formados por alumnas de entre 8 y 16 años

Once equipos aragoneses integrados por 44 niñas de entre 8 y 16 años y 18 mentores participaron el pasado fin de semana en la final regional de Technovation Girls, en el campus de la Universidad Carlos III de Leganés. es la mayor competición de tecnología y emprendimiento social del mundo. Más de 900 niñas de diferentes puntos de España presentaron un total de 218 proyectos.

De los 11 equipos aragoneses, dos eran de la categoría junior y el resto beginner. En esta última categoría el equipo de Las Saturnas del CEIP Montecanal, con su proyecto Divertistudy se clasificó para la semifinal internacional que tendrá lugar en septiembre.

'Las Saturnas' del CEIP Montecanal, con su proyecto Divertistudy se clasificó para la semifinal internacional que tendrá lugar en septiembre. / Servicio especial

Más de 60 aragonesas han realizado sus proyectos entre enero y abril de este año, de la mano de los mentores que les han guiado en sus trabajos y las presentaciones. El curso se ha desarrollado en el Espacio Joven de la Fundación Ibercaja en Zaragoza.

Este programa , de carácter internacional, reta a las niñas y jóvenes de todo el mundo a crear y desarrollar soluciones tecnológicas para resolver problemas reales de su entorno.

El programa está organizado por Power to Code y su objetivo es despertar vocaciones STEAM entre las niñas, disminuir la brecha tecnológica femenina, facilitar su acceso a estas disciplinas, y fomentar sus capacidades de liderazgo, innovación y emprendimiento tecnológico.

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Esta iniciativa surge en 2009, y desde entonces, más de 300.000 niñas y más de 160 países han formado parte de ella.