'Marina', la clara oscuridad: un libro que te atrapa y te abre la puerta a un mundo de posibilidades

Hay libros que te recuerdan una escena vivida o una etapa feliz ya pasada. Estos libros se caracterizan por lo subjetivo, el sentimentalismo y una extraña generalización del obstáculo que todos debemos superar en nuestro día a día.

No es el caso de Marina. Si buscas literatura juvenil directa, simplista y bonita, aunque sentimental, puedes ir al catálogo infantil de cualquier gran superficie. Pero, si quieres envolver tu habitación de un humo misterioso que se vuelve niebla; si quieres que te obliguen a mirarte al espejo; si quieres adentrarte en una historia juvenil, pero adulta; adolescente, pero profunda; con dosis de oscuridad, pero rayos de luz; con trama sorprendente y personajes que se sientan a leer contigo, pues bien, quizá Marina sea un libro recomendable para ti.

Todos hemos sido personajes de esta obra alguna vez y otros han fantaseado con serlo. Curiosear, asustarte, agarrar una mano y después gritar es algo tan apetecible, sobre todo cuando somos más jóvenes, que este libro se queda muy corto, como un suspiro que atraviesa tu mente. Lo que era humo saliendo de tu escritorio se vuelve normalidad y rutina, lo que era tensión y coraje se queda en bajar a cenar a la hora que marcan tus padres. Podría continuar describiendo una sensación particular que se produce al cerrar, ya leído, este libro. Ahora bien, lo fundamental y definitorio es que reúne todo para ser un antes y un después en tu vida literaria, que bien puede ser tu vida tal y como la entiendes.

Estás a un paseo (por la librería) o a un botón (por el envío a casa) de iniciar una carrera literaria maravillosa, que te hará una persona mejor y más formada. ¿Por qué no comenzar por Marina? Es una entradilla perfecta para saborear el gran mundo de Carlos Ruiz Zafón, un grande entre los grandes de la historia literaria moderna. Deja que entre la niebla, lo agradecerás. Nunca la oscuridad fue tan lúcida.