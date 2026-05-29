¡Evento de nombramiento de Embajadores Z16 en Mobility City!
El Programa Z16 convoca a los jóvenes a convertirse en embajadores con un evento de nombramiento en Mobility City
Sabemos que tenéis muchas ganas de formar parte de Z16 y disfrutar del doble de actividades solo por ser embajador/a del Programa. El 4 de junio celebraremos un evento de Nombramiento en Mobility City, un espacio innovador e interactivo donde podréis descubrir cómo será la movilidad del futuro a través de experiencias, tecnología y exposiciones sorprendentes. Durante la actividad os convertiréis en embajadores/as de Z16 y además disfrutaréis de una visita muy especial a uno de los espacios más originales de la ciudad.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
Sección Te recomendamos:
- Paseo guiado 'El Paisaje del Agua': ¿Todavía no conoces el Galacho de Juslibol? Es un paisaje único de biodiversidad, de más de 100 hectáreas y está... en Zaragoza.
- 'Uluburun': un naufragio en tu piscina: Actividad lúdica de divulgación científica en torno a la arqueología subacuática. Podréis sumergiros y rescatar piezas arqueológicas del pecio Uluburun.
- Aqua Fit en Body Factory: Realizaremos dentro de la piscina diferentes ejercicios coreografiados con o sin accesorios que nos ayudarán a tonificar toda nuestra musculatura.
- Muere un bebé tras caer por la ventana de un quinto piso de Las Fuentes
- Amigos de los padres del bebé muerto en Las Fuentes: “No ha sido culpa de nadie”
- Ibercaja habla sobre la crisis del Real Zaragoza: 'No podemos reflotar la situación
- El Cracovia devuelve a Pau Sans al Real Zaragoza
- Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, da por fin señales de vida: 'Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto
- Incertidumbre entre los empleados del Real Zaragoza ante el devenir de las reuniones de las altas esferas
- Desidia y abandono en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza: la academia de la vergüenza
- Así queda el Casademont Zaragoza en la clasificación de la ACB tras la derrota ante el Valencia: en descenso y en manos de otros