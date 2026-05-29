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¡Evento de nombramiento de Embajadores Z16 en Mobility City!

El Programa Z16 convoca a los jóvenes a convertirse en embajadores con un evento de nombramiento en Mobility City

¡Evento de nombramiento de Embajadores Z16 en Mobility City!

¡Evento de nombramiento de Embajadores Z16 en Mobility City! / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Sabemos que tenéis muchas ganas de formar parte de Z16 y disfrutar del doble de actividades solo por ser embajador/a del Programa. El 4 de junio celebraremos un evento de Nombramiento en Mobility City, un espacio innovador e interactivo donde podréis descubrir cómo será la movilidad del futuro a través de experiencias, tecnología y exposiciones sorprendentes. Durante la actividad os convertiréis en embajadores/as de Z16 y además disfrutaréis de una visita muy especial a uno de los espacios más originales de la ciudad.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.

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