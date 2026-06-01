El IES Ítaca de Zaragoza sorprende con un flashmob con todos los alumnos

El pasado jueves 21 de mayo tuvo lugar el esperado flashmob del IES Ítaca. Un flashmob es una palabra inglesa que significa destello (flash) y multitud (mob) y eso es precisamente lo que se ha logrado, a pesar de las reticencias de los adolescentes por bailar en público frente a más de mil compañeros y compañeras. Se trata de un sello de identidad del IES Ítaca, ya que se lleva realizando desde el 2011 transformando el patio de recreo en un auténtico espectáculo colectivo.

El trabajo previo del alumnado de ACFI

El trabajo previo lo lidera el alumnado del primer curso del Ciclo Superior en Acondicionamiento Físico del IES Ítaca, concretamente desde el módulo de Actividades Básicas con Soporte Musical. La profesora Isabel Dionis dirige este proyecto desde el curso 2020 tomando el relevo a las profesoras Loreto Romanos y Montse Rodríguez, y el trabajo del alumnado de la desaparecida titulación de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD), ahora conocido como Animación Sociodeportiva (ANSO).

Detrás de los minutos de baile existe un proceso de organización y aprendizaje que empieza mucho antes de que cada grupo baje al patio, se coloque en su sitio asignado y suene la música. La profesora del Ciclo Superior de ACFI (Acondicionamiento Físico) comienza planteando un claro objetivo educativo: aprender a diseñar, dirigir y dinamizar actividades físicas colectivas utilizando la música como elemento motivador. Para el alumnado del ciclo superior, el proyecto supone una experiencia práctica muy cercana al trabajo profesional que podrían desarrollar en el futuro en ámbitos relacionados con la actividad física, la animación deportiva o la enseñanza.

El proceso comienza con la creación de grupos de trabajo, donde cada equipo diseña su propia propuesta de Flashmob. Los estudiantes seleccionan la música, crean los pasos de baile y organizan la estructura de la coreografía pensando en que pueda ser aprendida por alumnado de diferentes edades y niveles. No se trata únicamente de bailar, sino que se desarrollan en su organización otras habilidades como la planificación, la comunicación y el liderazgo.

Elegir la coreografía es uno de los momentos previos más importantes. Entre todas las ideas presentadas, se elige aquella que mejor se adapta a los objetivos de la actividad. Para ello se tienen en cuenta aspectos como la facilidad para seguir los pasos, la energía de la música y la coordinación grupal... La elección final busca que el Flashmob sea inclusivo, dinámico y accesible para todo el alumnado de 1º a 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.

Después comienza la siguiente fase: enseñar la coreografía al resto del instituto.

Ensayos en las clases de Educación Física

Durante las semanas previas al Gran Momento, el alumnado del Ciclo Superior de ACFI graba unos vídeos con las indicaciones y organiza ensayos con los distintos grupos de ESO y Bachillerato aprovechando las clases de Educación Física. En estas sesiones, el alumnado del ciclo asume el papel de monitores y coordinadores, enseñando los movimientos de la coreografía.

Esta parte del proyecto tiene un gran valor educativo porque permite desarrollar habilidades de comunicación, organización y trabajo con grupos. Además, fomenta la convivencia entre diferentes niveles educativos del centro, creando una actividad común en la que participa un porcentaje importante de la comunidad escolar. Para muchos adolescentes, estos ensayos se convierten también en una oportunidad para salir de la rutina habitual de clase y participar en una experiencia colectiva diferente. Cabe destacar también, la disponibilidad de colaboración del profesorado de Educación Física que imparten clases en la ESO para que los ensayos sean lo más productivos posibles.

El Gran Momento

El día señalado fue el jueves 21 de mayo, dentro del programa dedicado al Mes de la Salud. La hora: los primeros minutos del recreo. Es en ese momento cuando el patio del instituto se transforma en el escenario del flashmob. El alumnado se coloca de manera organizada en la pista y, cuando comience la música, arranca un previo calentamiento y a continuación, el esperado Flashmob.

Se trata del resultado de semanas de preparación, coordinación y ensayos con el alumnado como protagonista, en las que una vez más se demuestra la profesionalidad del departamento de Educación Física del IES Ítaca que sigue apostando por proyectos prácticos y colaborativos dentro de la Formación Profesional.