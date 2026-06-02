Los alumnos del IES Miguel de Molinos de Zaragoza inmortalizan la historia y origenes del Actur

Rozando ya el fin de curso con los dedos, los alumnos del IES Miguel de Molinos han llevado a cabo una iniciativa que les ha llevado hasta las mismas raíces del barrio donde estudian. Estos jóvenes han trabajado duro durante varias semanas para escribir la historia del Actur desde el punto de vista de sus protagonistas, los vecinos. Los alumnos han elaborado historias de vida para reflejar su visión de la evolución del barrio desde su nacimiento. El fruto de ese trabajo han sido 40 entrevistas que hablan de la visita del Papa, de la Expo de 2008, de la época en que no había teléfono ni comercio o colegios, de las expropiaciones forzosas, del chabolismo y de mil cosas más que han ido forjando la historia viva de un barrio.

Además, dos alumnos de 4° de la ESO han elaborado una línea temporal con 40 acontecimientos importantes para el barrio, desde el nacimiento por decreto de las Actuaciones Urbanísticas Urgentes en los 70 hasta la creación del centro comercial Gran Casa, entre otros elementos históricos como la constitución española o el 23 F.

Los alumnos del IES Miguel de Molinos han escrito la historia del Actur desde el punto de vista de sus protagonistas, los vecinos / Servicio especial

Esta exposición puede verse durante dos semanas en la Asociación de vecinos Actur Rey Fernando, pues ha sido junto a esta entidad que los alumnos han desarrollado esta iniciativa. Los alumnos también han entrevistado a sus padres o abuelos, y para aquellos que no dispusieran de referentes directos en el barrio, la asociación de vecinos buscó personas que quisieran dar su testimonio en la llamada Biblioteca humana: las personas se convierten en libros que los niños 'leen'.