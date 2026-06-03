El Colegio Salesiano Laviaga-Castillo de La Almunia celebró el pasado 29 de mayo el I Encuentro Empresa–Talento de Formación Profesional, una iniciativa pionera que ha reunido a cerca de cuarenta empresas de las comarcas de Valdejalón, Aranda, Calatayud y Cariñena con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el mundo educativo y el tejido empresarial de nuestro entorno.

La jornada, concebida como un espacio de encuentro, colaboración y orientación profesional, permitió acercar al alumnado de Formación Profesional a la realidad del mercado laboral y, al mismo tiempo, ofrecer a las empresas la oportunidad de conocer de primera mano el talento que se forma en las aulas del centro.

El encuentro comenzó con la recepción de los representantes empresariales y un acto de bienvenida en el teatro del colegio, donde se presentó la oferta formativa de Formación Profesional y el compromiso del centro con una enseñanza práctica, innovadora y conectada con las necesidades reales de las empresas.

Posteriormente, los asistentes realizaron una visita guiada por las instalaciones de los departamentos de Electricidad, Mantenimiento Industrial y Mecánica. Durante el recorrido pudieron conocer talleres, equipamientos y proyectos desarrollados por el alumnado, así como diferentes iniciativas de innovación y aprendizaje aplicado que forman parte de la actividad diaria del centro.

Salesianos La Almunia refuerza su compromiso con la orientación académica en un encuentro con profesionales / Servicio especial

Encuentros dinámicos con profesionales

El momento más destacado de la jornada tuvo lugar en el espacio Empresa–Talento, donde estudiantes de Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior participaron en encuentros dinámicos con profesionales de diferentes sectores productivos. A través de conversaciones directas y reuniones breves, los jóvenes pudieron conocer las necesidades actuales de las empresas, los perfiles profesionales más demandados, las competencias técnicas y personales más valoradas y las oportunidades de empleo existentes en el territorio.

Esta actividad permitió al alumnado resolver dudas sobre su futuro académico y profesional, ampliar su conocimiento del mercado laboral y establecer un contacto directo con empresas de referencia de la zona. Por su parte, las empresas pudieron descubrir el potencial técnico y humano de los estudiantes y explorar nuevas posibilidades de colaboración con el centro en materia de formación y empleo.

El balance de esta primera edición ha sido extraordinariamente positivo. La elevada participación empresarial, el interés mostrado por el alumnado y el excelente ambiente de colaboración generado durante toda la mañana han convertido esta iniciativa en un éxito absoluto. La jornada ha puesto de manifiesto la importancia de la Formación Profesional como motor de desarrollo económico, social y territorial, así como la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración entre centros educativos y empresas.

Desde Salesianos La Almunia destacan que este encuentro responde a una de las principales líneas estratégicas del centro: ofrecer una formación de calidad orientada a la empleabilidad y facilitar que el alumnado pueda construir proyectos profesionales sólidos y realistas. Asimismo, se subraya la importancia de generar espacios donde estudiantes y empresas puedan conocerse, compartir experiencias y establecer relaciones que favorezcan la futura inserción laboral de los jóvenes.

Salesianos La Almunia refuerza su compromiso con la orientación académica en un encuentro con profesionales / Servicio especial

Los que han hecho posible este encuentro

El Colegio Salesiano Laviaga-Castillo quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas las empresas participantes por su implicación, disponibilidad y compromiso con la Formación Profesional. Del mismo modo, agradece especialmente la colaboración de la Cámara de Comercio de Zaragoza, la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ), el IES Cabañas y Consultores de Formación INRURAL, entidades que han contribuido de forma decisiva al desarrollo y éxito de esta primera edición.

Igualmente, el centro reconoce el trabajo realizado por el profesorado, el personal de administración y servicios y, de manera muy especial, por el alumnado, verdadero protagonista de una jornada que ha demostrado que la colaboración entre educación y empresa constituye una herramienta fundamental para impulsar el talento, la innovación y el desarrollo de nuestro territorio.

Salesianos La Almunia refuerza su compromiso con la orientación académica en un encuentro con profesionales / Servicio especial

Con esta primera edición, Salesianos La Almunia da un paso más en su compromiso con la orientación académica y profesional de los jóvenes y sienta las bases para consolidar este Encuentro Empresa–Talento como una cita de referencia para la Formación Profesional en las comarcas de nuestro entorno.