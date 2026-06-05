Las piscinas municipales... ¡Se abren!
No te pierdas el Museo de Origami o dos obras muy interesantes en el Teatro Principal con el programa Z16
Refréscate sin salir de Zaragoza, huye de las altas temperaturas y disfruta de la temporada de baño en las piscinas municipales de Zaragoza. Hay muchas opciones, por lo que es fácil encontrar una disponible para ti muy cerca. Miralbueno, Peñaflor, La Jota, Monzalbarba, Gran Vía, Oliver, San Gregorio... ¡Y muchas más! ¿Todavía no te has enterado? Las piscinas se abren desde este sábado, 6 de junio, hasta el 30 de agosto y algunas como el Actur, Alberto Maestro, Delicias y la Granja hasta el 6 de septiembre. ¡A disfrutar!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
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