'Educar para el Futuro' celebra 15 años de innovación educativa

Fundación Ibercaja celebra en 2026 una edición especialmente simbólica de uno de sus programas educativos más reconocidos. Educar para el Futuro cumple 15 años coincidiendo con el 150 aniversario de la entidad. Bajo el lema Lo que viene empieza contigo, el ciclo alcanza su XV edición con la voluntad de seguir acompañando a docentes, familias y profesionales en un momento de transformación de la escuela.

Desde su puesta en marcha en 2012, el programa se ha consolidado como un espacio de referencia en Aragón y también a nivel nacional. En sus catorce ediciones anteriores ha reunido a cerca de 220 ponentes, ha superado las 300 actividades formativas y ha contado con más de 54.000 asistentes. Además, cuenta con homologación oficial del Gobierno de Aragón, con créditos de formación permanente del profesorado.

Esta edición especial, tiene como objetivo, traer a los mejores referentes en educación que han pasado en estas 14 ediciones, para conversar sobre los diferentes retos educativos del presente y del futuro. Con un formato innovador, de conversaciones entre dos expertos, que les permite traer a más de 26 referentes internacionales y favorecer un dialogo más enriquecedor sobre los retos de la educación.

Entre febrero y mayo, el Patio de la Infanta de Zaragoza ha acogido los primeros encuentros. Víctor Küppers abrió el ciclo y, posteriormente, se han celebrado conversaciones como la de Héctor Ruiz y Marta Portero sobre memoria y aprendizaje; la de José María Bautista y Rosa Casafont en torno al cerebro y la atención en el aula; o la de Carmen Pellicer y Carlos Magro, centrada en los desafíos de la escuela como espacio de aprendizaje. También han participado Nuria Sánchez Povedano y Fabricio Ballarini, y Neus Sanmartí y Carles Monereo, con una reflexión sobre los modelos de evaluación.

Esta edición especial, ha querido dejar un legado, y para ello , se ha lanzado el podcast Mas allá de las Aulas , una propuesta que prolonga las conversaciones y acerca sus contenidos a un público más amplio.

Calendario en septiembre

Tras el paréntesis estival, Educar para el Futuro retomará su actividad en septiembre con nuevas citas en el Patio de la Infanta. Heike Freire y Jaime Buhigas hablarán el 22 de septiembre sobre los espacios de aprendizaje que educan. El 1 de octubre, Rafa Guerrero y Carme Timoneda abordarán el cuidado del docente como uno de los grandes retos pendientes. El 19 de octubre, Rafael Bisquerra y Ángel López Naranjo centrarán la sesión en la salud y el bienestar emocional en las aulas, mientras que el 29 de octubre Jon Duñabeitia y Mariano Fernández Enguita propondrán una reflexión sobre la necesidad de repensar la escuela. La programación continuará el 12 de noviembre con Rosan Bosch y Siro López, y el 3 de diciembre Mar Romera y Mar García Romera cerrarán el bloque de 2026 con una conversación sobre la escuela del ser y no solo del saber.

La edición se prolongará en 2027 con Javier Urra y Francisco Castaño el 21 de enero, Marta Romo y David Bueno el 24 de febrero, y Andy Cope el 31 de marzo.

Todas las actividades son gratuitas y se celebran en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, en Zaragoza, con entrada libre hasta completar aforo e inscripción previa obligatoria.