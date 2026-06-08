El Festival Aragón Negro premia el talento literario del alumnado aragonés en el Santo Domingo de Silos

El colegio Obra Diocesana Santo Domingo de Silos volvió a convertirse en sede del Festival Aragón Negro por cuarto año consecutivo. La cita, celebrada el 27 de mayo en el salón de actos del centro, reunió a alumnado, profesorado y escritores en una jornada dedicada a la literatura, el misterio y la creatividad.

Este año, la entrega de premios tuvo además un ingrediente especial porque los ganadores no conocían previamente el resultado del certamen. Los nombres se anunciaron durante el propio acto, lo que añadió un punto de expectación, sorpresa y suspense muy acorde con el espíritu del festival.

Los alumnos premiados recibieron un pack de libros y la oportunidad de participar el próximo curso en un taller de escritura creativa impartido por Juan Bolea, director del Festival Aragón Negro. Una forma de seguir impulsando el talento literario de los jóvenes y de animarlos a continuar escribiendo.

La jornada contó también con la presencia del escritor aragonés Manuel Vilas, que fue el encargado de entregar algunos de los galardones. Después, los asistentes pudieron disfrutar de un animado coloquio entre Vilas y Juan Bolea, en el que el autor compartió detalles sobre su última novela, Islandia, y habló de su oficio como escritor.

El Festival Aragón Negro premia el talento literario del alumnado de Santo Domingo de Silos. / Servicio especial

La voz de los participantes

Entre las alumnas premiadas estuvo Aissatou Barry, ganadora del segundo puesto en la categoría de 1º y 2º de ESO, quien vivió el momento con mucha emoción. “Cuando anunciaron los ganadores del Festival Aragón Negro y escuché mi nombre, me quedé en shock”, reconoce.

La alumna asegura que este reconocimiento le produjo “un orgullo enorme” y destaca también la calidad de los trabajos presentados por sus compañeros. “Me gustó muchísimo escuchar los microrrelatos de los otros concursantes; eran todos realmente geniales”, explica.

Aissatou Barry también valoró de forma muy positiva la visita de Manuel Vilas al colegio y el encuentro literario posterior. “Fue increíble que estuviera hablándonos de su novela Islandia. Algún día me gustaría leer sus libros”, señala.

Ahora, la estudiante espera con ilusión el taller de escritura creativa que recibirá como parte del premio. Para ella, la experiencia ha sido “genial” y no duda en afirmar que le gustaría volver a participar en futuras ediciones.

El Festival Aragón Negro premia el talento literario del alumnado de Santo Domingo de Silos / Servicio especial

Con actividades como esta, el colegio Santo Domingo de Silos refuerza su apuesta por la lectura, la escritura y la creatividad, acercando la literatura a los jóvenes de una manera participativa, emocionante y muy cercana.