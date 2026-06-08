El pasado 9 de mayo, se llevó a cabo la primera Feria del Libro del Colegio Romareda con el objeto de impulsar y acercar el mundo literario actual en el centro.

Durante toda la jornada, la Feria del Libro contó con la participación de varios autores aragoneses, que compartieron sus obras y firmaron ejemplares para los asistentes. La programación incluyó además diversas actividades dirigidas a todas las etapas educativas, convirtiendo el colegio en un auténtico espacio de encuentro en torno a la lectura y la creatividad.

Los alumnos de Secundaria y Bachillerato participaron en talleres de scrapjournal botánico impartidos por Claudia Elicar y Raquel Diago, mientras que los estudiantes de Primaria disfrutaron de un taller de escritura recreativa dirigido por Daniel Nesquens. El reconocido escritor aragonés también ofreció una sesión destinada al público adulto. Para los más pequeños de Educación Infantil, la narradora Belén Gonzalvo protagonizó varios cuentacuentos que despertaron la imaginación y el interés por los libros desde edades tempranas.

Así vivió el Colegio Romareda de Zaragoza su primera Feria del Libro. / Servicio especial

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la visita de la escritora África Vázquez, reciente ganadora del Premio Minotauro 2026 por su novela La sombra del loto negro. La autora compartió con los asistentes sus inicios en el mundo de la literatura, explicó algunos aspectos de su proceso creativo y respondió a las preguntas del público en un encuentro cercano y participativo. Tras la charla, firmó ejemplares de su última obra.

La organización de la feria contó también con la colaboración de varios integrantes del Club de Lectura Recoleo, así como de las editoriales Zafiro, Santillana y Anaya, además de la librería Siglo 21, cuyo apoyo resultó fundamental para el desarrollo de la iniciativa.

Así vivió el Colegio Romareda de Zaragoza su primera Feria del Libro / Servicio especial

La primera edición de la Feria del Libro del Colegio Romareda concluyó con una gran acogida por parte de alumnos, familias y profesores. La lectura, la creatividad y el diálogo cultural fueron los grandes protagonistas de una jornada que reafirmó el papel de los libros como punto de encuentro dentro de la comunidad educativa. Tras el éxito de esta convocatoria, el colegio ya mira con ilusión hacia futuras ediciones de una iniciativa que aspira a consolidarse en el calendario cultural del centro.