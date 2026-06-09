Cómo elegir la mejor lectura juvenil para este verano: estas son las recomendaciones de los expertos

Con el verano llega un mundo de posibilidades de ocio y, como no podía ser de otra manera, una buena lectura siempre es un gran acierto. Pero, ante tanta opción, surge la pregunta: ¿qué podemos leer? En escaparates, redes sociales y recomendaciones de última hora aparecen listas de libros imprescindibles”, novelas que todo el mundo parece haber leído y títulos que prometen enganchar desde la primera página. Pero quizá el error esté ahí: en pensar que existe un libro perfecto para todo el mundo.

Porque no todos los veranos son iguales, ni todos los jóvenes leen de la misma manera. Hay quien busca una historia para devorar en la playa, quien prefiere algo corto para los trayectos en coche, quien necesita una saga para llenar las tardes de agosto y quien todavía dice que no le gusta leer porque aún no ha encontrado el libro adecuado. Por eso, más que hacer una lista cerrada, El Estudiante quiere ayudarte a encontrar la lectura que de verdad encaja contigo.

El libro perfecto no existe

El verano es tiempo de descanso, calma y disfrute. Así lo resume Albano Hernández, encargado de las bibliotecas municipales de Zaragoza, que lo define como un momento ideal para que los jóvenes acudan a estos espacios a «buscar lecturas en las que sumergirse y disfrutar del placer de leer por leer».

Además, recuerda que las bibliotecas municipales son también lugares «agradables y frescos en los que pasar un rato tranquilo, solo o con amigos». Y una vez allí, la clave está en entender que no todos los lectores necesitan lo mismo. Hernández explica que quien ya tiene hábito lector suele necesitar poca ayuda para elegir su siguiente libro, mientras que quien todavía se resiste a la lectura requiere más acompañamiento.

En ese caso, lo «primordial» es despertar su curiosidad, preguntar por sus intereses y aficiones, «ofrecer múltiples propuestas y respetar el camino de cada lector». El gran error, advierte, es asociar la lectura a una obligación, porque eso suele «generar rechazo». La clave, añade, es «dejar que se sientan libres» porque si un libro no engancha, se puede abandonar, saltar páginas, leer el final antes de tiempo o combinar varias lecturas.

Hernández lo resume con dicho de librero y es que «para cada lector, su libro; y a cada libro, su lector». Lo importante para que un joven se enganche a leer es que la historia despierte «interés, curiosidad» y consiga seducirlo lo suficiente como para querer volver a ese mundo que propone la literatura.

También por eso defiende la biblioteca como un espacio de libertad. Allí, recuerda, prácticamente todos los libros están en libre acceso y «nadie va a juzgar qué libro se llevan prestado». Cada persona tiene su propio itinerario lector, sus gustos y su necesidad de explorar, y todas esas elecciones son válidas.

Sección de literatura juvenil en la Biblioteca Municipal Rafael Andolz del barrio Almozara de Zaragoza / Laura Trives

En esa misma idea coincide Rozenn Provost, de Librería París, que recuerda que «cada persona es diferente» y que, además, «las personas no siempre queremos lo mismo». Para ella, es fundamental «dejar elegir». Está bien recomendar títulos a amigos o conocidos, pero considera que uno de los errores más habituales a la hora de animar a leer es «querer imponer nuestros gustos».

Provost también cree que en verano leemos más, aunque hace una matización interesante porque muchos de los lectores que llegan a la librería lo hacen «con los deberes hechos» y «sabiendo ya los títulos que quieren». Cuando pasan los exámenes y «no hay presión, ni clases, ni horarios», explica, el cerebro se libera y eso anima a leer «un poquito más».

La librera aconseja, además, fijarse en los gustos generales de cada uno, como las series o películas que más entretienen. «Si te gustan series de true crime, seguramente te interese un libro de misterio», apunta. También destaca la influencia de las redes sociales, donde fenómenos como BookTok se han convertido en una fuente constante de inspiración para muchos lectores jóvenes.

Los libros juveniles más solicitados en la Librería París de Zaragoza / R.M.

Dime cómo es tu verano y te diré qué leer

Con la ayuda de nuestros expertos hemos preparado una pequeña guía para encontrar tu libro ideal este verano. No la organizamos por géneros, sino por momentos y tipos de lector.

Si quieres engancharte a leer sin esfuerzo, busca libros ágiles, con capítulos cortos y tramas que arranquen rápido, como La casa del árbol, de Rui Díaz, o La cuarta vida de Blanca Cuervo, de Alba Quintas Garciandia.

Si lo que buscas es una historia para pasar horas dentro, pueden encajarte El verano en que llegaron los lobos, de Patricia García-Rojo; La puerta de los tres cerrojos, de Sonia Fernández-Vidal; Asesinato para principiantes, de Holly Jackson; o Matar a un ruiseñor, de Harper Lee.

Si tu verano va a estar lleno de viajes y ratos sueltos, quizá te convengan libros breves o novelas fáciles de retomar, como La mansión del acantilado, del escritor aragonés Diego Gutiérrez; El enigma de Bletchley, de Ruta Sepetys; o La compañía del dragón, de Llanos Campos Martínez.

Si te apetece una lectura más emocional o intensa, puedes echar un ojo a La tercera máscara, de Care Santos; Si fuéramos eternos, de Emma Gil; o Un lobo dentro, de Pedro Mañas.

Tampoco conviene olvidar las novelas gráficas, que hacen más ágil el tiempo de lectura. Dos buenas opciones son Las Hermanas Gremillet, de Giovanni Di Gregorio, y Lightfall, de Tim Probert.

Los novelas gráficas juveniles más solicitadas en la Librería París de Zaragoza / R.M.

Y si eres de los que dicen que no les gusta leer —o eso creen por ahora—, aquí van dos títulos que pueden hacerte cambiar de idea: Poesía en cómic, de Grant Snider, publicado por Garbuix Books, y La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson.

Encontrar el libro adecuado también es encontrarse un poco a uno mismo

Leer en verano es algo más que un pasatiempo. También puede ser una forma de parar, de imaginar otros mundos y de encontrar un pequeño refugio. Los libros acompañan viajes, noches largas y tardes sin plan, pero también ayudan a descubrir qué historias nos atrapan y qué tipo de lectores somos.

Ventanales vinilados con imágenes de ilustradores aragoneses en la Biblioteca Municipal Rafael Andolz del barrio Almozara de Zaragoza / Laura Trives

Quizá el mejor consejo para leer este verano no sea buscar el libro más famoso, el más vendido o el que todo el mundo recomienda en redes. Quizá la clave esté en algo mucho más simple: encontrar una historia que llegue en el momento justo. Una que te acompañe, que te haga quedarte despierto un rato más o que consiga, casi sin darte cuenta, que quieras pasar la página.

Porque a veces el verdadero descubrimiento del verano no es un lugar ni una canción, sino un libro que conecta contigo. Y para eso no hace falta empezar por la lectura perfecta, sino por una que te abra la puerta.