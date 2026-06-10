¿Los jóvenes deberían interesarse más por la política? La reflexión de una joven alumna del IES La Azucarera de Zaragoza

Muchos adolescentes piensan que la política es aburrida o que no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, en mi opinión, los jóvenes deberían interesarse más por lo que ocurre en la política de hoy en día porque muchas decisiones afectan directamente a nuestra vida como adolescentes.

Por ejemplo, temas como la educación, el precio de las universidades o las ayudas para los estudiantes dependen de las decisiones del gobierno. Aunque todavía no podamos votar, esas medidas también influyen en nuestro futuro.

El problema es que muchas veces los políticos dan usa imagen negativa. Los casos de corrupción, las discusiones constantes y las promesas que nunca se cumplen hacen que los jóvenes pierdan la confianza en ellos, Además, en redes sociales se comparte mucha información falsa o manipulada, lo que dificulta entender realmente lo que ocurre.

Aun así, creo que ignorar la política no es la solución. Si nosotros los jóvenes no participamos ni nos informan de lo que realmente sucede, otras personas decidirán por nosotros. Estar informado ayuda a tener pensamiento crítico y a defender mejor nuestras ideas.

En conclusión, la política parece complicada, pero es importante porque influye en nuestra sociedad y en nuestro futura, Los jóvenes deberíamos prestar más atención y participar más activamente, para que el día de mañana estemos bien informados, fuera de bulos y mientras políticas, y podamos elegir con criterio.