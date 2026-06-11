'La experiencia' Un relato nacido en el aula pero que nos invita a mirar el mundo a través del talento y la imaginación

Hay silencios que pesan más que el ruido de mil ciudades, luces que alumbran más que el sol,

inocentes que pasan de las honestidades, y ladrones que solo buscan perdón.

Personas que soportan la mentira,

a pesarde lo mucho que pesa después su corazón,

personas que se adaptan a un callejón sin salida, aunque por dentro estallen a gritos.

Apariencias que engañan a la gente, y seguimos sin darnos cuenta,

que a veces se nos nublala mente,

porque buscamos un cuento de hadas y en realidadla pesadilla nos encuentra.

Por eso hablo de mis errores, y de mis fracasos,

de cuandono paraban de ponerme roles, y no hacía ni caso.

Porque aparentoestar hecho de puro metal, pero me crearon con arcilla,

aparento que todo me da igual, y luegosoy el primero que chilla.

Porque en este mucho necesitamos experiencia,

y nadie nos dice que nos tenemosque sacar esa licencia.

Tenemos que sacar una sonrisa, aunque nos cueste, asíhacemos que los demás tambiénnos la muestren, tenemos que causar una buena impresión,

así haremosque lo demás vaya en buena dirección.

Que caerse es permitido,

pero nos tenemos que levantar, que, si empezamos algo,

lo tenemosque terminar.

Tenemos que mostrar humildad, porque es la clave del respeto,

y si contamos algo con sinceridad,

no podemos acabar contando un cuento.

Esto es lo que me enseñaron, y por eso estoy agradecido,

gracias a mis padres porque me educaron, intenté no darme por vencido.