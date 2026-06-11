Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carriles bici ZaragozaReal ZaragozaPeaje AP-68Disco Kase.ORepesca plazas mirEmpleo CAF
instagramlinkedin

'La experiencia' Un relato nacido en el aula pero que nos invita a mirar el mundo a través del talento y la imaginación

Trabajo ganador del concurso literario La Salle Franciscanas Gran Vía

Siluetas de un árbol y un hombre sobre un libro

Siluetas de un árbol y un hombre sobre un libro / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mario Sevil

La Salle Gran Vía

Hay silencios que pesan más que el ruido de mil ciudades, luces que alumbran más que el sol,

inocentes que pasan de las honestidades, y ladrones que solo buscan perdón.

Personas que soportan la mentira,

a pesarde lo mucho que pesa después su corazón,

personas que se adaptan a un callejón sin salida, aunque por dentro estallen a gritos.

Apariencias que engañan a la gente, y seguimos sin darnos cuenta,

que a veces se nos nublala mente,

porque buscamos un cuento de hadas y en realidadla pesadilla nos encuentra.

Por eso hablo de mis errores, y de mis fracasos,

de cuandono paraban de ponerme roles, y no hacía ni caso.

Porque aparentoestar hecho de puro metal, pero me crearon con arcilla,

aparento que todo me da igual, y luegosoy el primero que chilla.

Porque en este mucho necesitamos experiencia,

y nadie nos dice que nos tenemosque sacar esa licencia.

Tenemos que sacar una sonrisa, aunque nos cueste, asíhacemos que los demás tambiénnos la muestren, tenemos que causar una buena impresión,

así haremosque lo demás vaya en buena dirección.

Que caerse es permitido,

pero nos tenemos que levantar, que, si empezamos algo,

lo tenemosque terminar.

Tenemos que mostrar humildad, porque es la clave del respeto,

y si contamos algo con sinceridad,

no podemos acabar contando un cuento.

Esto es lo que me enseñaron, y por eso estoy agradecido,

Noticias relacionadas y más

gracias a mis padres porque me educaron, intenté no darme por vencido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents