El IES Zurita de Zaragoza se mira al espejo: un proyecto escolar recorre siglos de retrato para cerrar su 50º aniversario

¿Quién es realmente Jerónimo Zurita cuando lo mira un adolescente del siglo XXI? ¿Y qué queda de siglos de pintura en esa mirada? A partir de estas preguntas se articula Ce n’est pas Jerónimo Zurita… ou si?, el proyecto con el que el IES Jerónimo Zurita ha decidido cerrar las actividades de su 50º aniversario.

La instalación, realizada por el alumnado de 4º de ESO en la asignatura de Expresión Artística y coordinada por el profesor Javier Joven, puede visitarse en el Spatium Ludicum del centro. Lejos de ser un ejercicio académico al uso, la propuesta funciona como un recorrido visual y conceptual por la historia del retrato, desde sus formas más clásicas hasta su reinterpretación contemporánea.

El punto de partida es la figura histórica de Zurita, que aquí deja de ser solo un personaje del pasado para convertirse en un pretexto artístico: un rostro que se descompone y se reconstruye a través de las miradas del alumnado. Cada pieza dialoga, de forma más o menos explícita, con distintas etapas de la pintura figurativa, en un ejercicio que conecta aprendizaje y creación.

IES Jerónimo Zurita de Zaragoza se mira al espejo: un proyecto escolar recorre siglos de retrato para cerrar su 50º aniversario / IES Jerónimo Zurita

En este tránsito aparecen ecos de la tradición, pero también referencias clave del arte contemporáneo, como René Magritte o Cindy Sherman, que introducen una dimensión crítica sobre la representación y la identidad. El resultado es una instalación que no solo muestra imágenes, sino que plantea preguntas sobre quién construye las imágenes y qué dicen realmente de nosotros.

El proceso ha incorporado además un elemento plenamente actual: el uso de herramientas de inteligencia artificial en las fases de bocetado e ideación. Lejos de sustituir la práctica manual, estas herramientas se han utilizado como recurso didáctico para explorar posibilidades visuales y, al mismo tiempo, reflexionar sobre los límites y condicionantes de la creación en la era digital.

IES Jerónimo Zurita se mira al espejo: un proyecto escolar recorre siglos de retrato para cerrar su 50º aniversario / IES Jerónimo Zurita

Desarrollado a lo largo de todo el curso, el proyecto ha permitido al alumnado situarse dentro de una tradición artística amplia, entendiendo la historia del arte no como un contenido cerrado, sino como un campo en permanente revisión. En ese sentido, la exposición funciona también como una declaración de intenciones sobre el papel de la educación artística: un espacio para pensar, experimentar y construir identidad.

Con esta propuesta, el IES Jerónimo Zurita no solo pone fin a su aniversario, sino que convierte el centro en un lugar donde la historia, la imagen y la experiencia del alumnado se cruzan para generar nuevas lecturas del pasado y del presente.