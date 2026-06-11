Jóvenes del colegio María Auxiliadora de Zaragoza viajan a Madrid para vivir un encuentro inolvidable con el Papa León XIV

Un grupo de jóvenes formado por alumnos, exalumnos del colegio María Auxiliadora de Zaragoza y animadores del Centro Juvenil AJB participó los días 6 y 7 de junio en el encuentro con el Papa León XIV celebrado en Madrid, una experiencia que califican como intensa, emocionante y difícil de olvidar.

La peregrinación comenzó el sábado con una jornada de acogida en el colegio Salesianas Villaamil, donde los participantes compartieron una oración de preparación y distintos momentos festivos antes de dirigirse a la gran Vigilia con Jóvenes.

Ya en el encuentro, los jóvenes zaragozanos se unieron a miles de participantes llegados desde distintos lugares para escuchar al Papa y compartir una celebración marcada por la convivencia y la fe. Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la adoración eucarística, que permitió a los asistentes vivir un espacio de reflexión y recogimiento en medio de un ambiente festivo y multitudinario.

La experiencia continuó en la mañana del domingo con la celebración de la eucaristía en la plaza de Cibeles. Los jóvenes del María Auxiliadora tuvieron además la oportunidad de ver pasar muy cerca al Papa León XIV, un momento que muchos de ellos recordarán durante mucho tiempo.

Jóvenes del María Auxiliadora viajan a Madrid para vivir un encuentro inolvidable con el Papa León XIV / Servicio especial

Una experiencia para recordar

Más allá de los actos celebrados, los participantes destacan especialmente las emociones compartidas y el ambiente de unidad vivido durante el fin de semana.

“Han sido unos días muy emotivos y emocionantes porque era la primera vez que veía al Papa”, explica una de las jóvenes participantes.

Otros destacan la convivencia y el sentimiento de comunidad generado durante el encuentro. “Me llevo más de lo que esperaba: momentos compartidos y la satisfacción de comprobar que cada uno, desde su propia realidad y con más o menos fe, vivimos el mismo sentimiento de estar unidos en comunidad en torno a Jesús”, señala otro de los asistentes.

Jóvenes del María Auxiliadora viajan a Madrid para vivir un encuentro inolvidable con el Papa León XIV / Servicio especial

Los jóvenes también subrayan la importancia de los mensajes transmitidos durante el encuentro. “Ha sido un fin de semana muy intenso, centrado en la paz, la esperanza y la cercanía con los jóvenes, recordándonos que no debemos perder la ilusión en los momentos difíciles”, resumen.

Al regresar a Zaragoza, los participantes coincidían en que la experiencia les había dejado muchos recuerdos, nuevas amistades y una frase que resume el espíritu de estos días y que quieren conservar como guía para el futuro: «Alza la mirada».