¡Evento de Descubrimiento en golf Ranillas!
Para participar en la jornada de golf en Golf Ranillas, los interesados deben descargar y registrarse en la App Z16
Ya eres embajador/a de Z16, así que ya puedes disfrutar de esta actividad especial en Golf Ranillas, donde podréis pasar una tarde diferente descubriendo el golf de una forma divertida y dinámica. Durante la actividad conoceréis las instalaciones, probaréis distintos retos y podréis acercaros a este deporte a través de una experiencia pensada para disfrutar, compartir y pasarlo bien juntos/as.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
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