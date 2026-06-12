¡Evento de Descubrimiento en golf Ranillas!

Ya eres embajador/a de Z16, así que ya puedes disfrutar de esta actividad especial en Golf Ranillas, donde podréis pasar una tarde diferente descubriendo el golf de una forma divertida y dinámica. Durante la actividad conoceréis las instalaciones, probaréis distintos retos y podréis acercaros a este deporte a través de una experiencia pensada para disfrutar, compartir y pasarlo bien juntos/as.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.

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