Estudiantes de 4º de la ESO del IES Ítaca de Zaragoza junto con alumnado de 2º ESO del IES Isla de León (Cádiz) participaron el pasado viernes 12 de junio en una videoconferencia con Sandra Garrido Fernández, especialista en la defensa de los Derechos Humanos Fundamentales y representante de la delegación gallega de la flotilla Rumbo a Gaza (Global Sumud Flotilla).

La actividad, organizada dentro de los programas educativos de ambos centros destinados a fomentar la conciencia social y la ciudadanía crítica, se desarrolló durante aproximadamente cuarenta minutos y convirtió las aulas en un espacio de encuentro directo con una protagonista de uno de los acontecimientos humanitarios más relevantes de los últimos meses.

La iniciativa permitió al alumnado conocer de primera mano el testimonio de una persona que participó en la flotilla que partió a mediados de mayo de 2026 con el objetivo de denunciar el bloqueo israelí sobre Gaza y trasladar ayuda humanitaria a la población palestina. Más allá del relato de los hechos, el encuentro sirvió para analizar cuestiones relacionadas con el derecho internacional, los derechos humanos, la acción humanitaria en zonas de conflicto y el papel de la ciudadanía ante las injusticias.

La franja de Gaza está presente en las aulas: el IES de Zaragoza 'conecta' con una flotilla humanitaria. / Servicio especial

Un acercamiento al conflicto desde la experiencia personal

Al comienzo de la videoconferencia, Sandra Garrido realizó una breve contextualización histórica sobre el conflicto entre Palestina e Israel con el propósito de facilitar al alumnado la comprensión de la situación actual. Sin embargo, la mayor parte de su intervención se centró en tres aspectos fundamentales: la realidad que vive la población palestina en la Franja de Gaza, su experiencia como integrante de la flotilla humanitaria interceptada por las fuerzas israelíes y la necesidad de desarrollar una actitud crítica frente a la información que reciben los ciudadanos.

La activista explicó que uno de los objetivos de la flotilla era llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación humanitaria de Gaza. Durante su exposición describió las dificultades que, según diversas organizaciones humanitarias, afronta la población civil, haciendo especial hincapié en las consecuencias psicológicas y sociales derivadas de la guerra y del prolongado conflicto en la región.

Para explicar la magnitud de los daños sufridos por la población, Garrido recurrió a conceptos como genocidio, memoricidio y emocidio. Con ellos pretendió mostrar que las consecuencias de una guerra no se limitan a la destrucción material o a las pérdidas humanas, sino que también afectan a la memoria colectiva, a la identidad cultural y al bienestar de varias generaciones.

La franja de Gaza está presente en las aulas: el IES de Zaragoza 'conecta' con una flotilla humanitaria / Servicio especial

Preguntas sobre la interceptación de la flotilla y la detención de activistas

Uno de los momentos más participativos de la actividad llegó durante el turno de preguntas. Los estudiantes aprovecharon la oportunidad para plantear cuestiones relacionadas con la interceptación de la flotilla y las condiciones vividas por sus integrantes tras ser detenidos.

Sandra Garrido respondió con detalle a preguntas sobre el protocolo que tenían ante esta situación, las circunstancias de la detención, los procesos de identificación y el denominado contrato de deportación que, según explicó, se ofrecía a las personas retenidas.

La activista relató que decidió no firmar dicho documento y explicó que algunas de las personas que sí lo hicieron tampoco fueron deportadas de manera inmediata. Su testimonio permitió al alumnado acercarse a una realidad poco conocida y comprender mejor las complejidades jurídicas y humanas que rodean este tipo de actuaciones. Asimismo, relató que varias compañeras de la flotilla sufrieron lesiones físicas durante la operación. Según explicó, algunas de ellas padecieron fracturas de costillas y una de las integrantes tuvo que permanecer hospitalizada durante dos semanas debido a complicaciones médicas relacionadas con las condiciones vividas durante el periodo de detención.

Durante su relato, Sandra Garrido subrayó que el proceso de interceptación por parte de las fuerzas israelíes duró dos días y que su embarcación sufrió el segundo día por lo que pudieron conocer la situación. En uno de los momentos más contundentes de su intervención afirmó: “Se podía esperar que fueran violentas, ya que son las mismas que hacen un genocidio”.

El papel de los medios de comunicación

Otro de los temas tratados en la videoconferencia fue el análisis de la cobertura mediática de los conflictos. Sandra Garrido destacó la importancia que tienen los medios de comunicación para dar visibilidad a situaciones que, de otro modo, podrían quedar fuera de la atención pública. Asimismo señaló cómo la cobertura informativa de la flotilla interceptada en mayo de 2026 fue menor que la flotilla organizada en el segundo semestre de 2025.

Esta cuestión permitió abrir un debate sobre cómo se construye la actualidad internacional, qué noticias llegan a ocupar espacios destacados en los medios y cuáles pasan más desapercibidas. Sandra Garrido indicó que los medios en España atendieron la vuelta de los activistas españoles, pero se centraron en el trato recibido por Israel, aunque las noticias se diluye pronto en el tiempo. Al hilo del papel de los medios de comunicación la activistainsistió en la necesidad de contrastar la información y de acudir a diversas fuentes antes de aceptar una versión única de los hechos. Según explicó, la construcción de una ciudadanía responsable pasa necesariamente por el desarrollo de la capacidad crítica y por el hábito de verificar los datos antes de compartirlos o asumirlos como ciertos.

Una lección para final de curso

Más allá de los contenidos relacionados con el conflicto palestino-israelí, la actividad tuvo un marcado carácter educativo. La experiencia permitió que estudiantes de Cádiz y Zaragoza compartieran un espacio de reflexión. La videoconferencia puso de manifiesto el valor de los testimonios directos como herramienta pedagógica para acercar al alumnado a realidades complejas que habitualmente conocen únicamente a través de los medios de comunicación.

Sandra Garrido animó a aprovechar las oportunidades que se ofrecen en las aulas, a escuchar posiciones diferentes y a cuestionar críticamente aquello que la sociedad presenta como indiscutible.

Finalmente, dejó una reflexión: los jóvenes son poderosos, y que las personas más valiosas son las que cuidan a kas demás y no cometen injusticias.